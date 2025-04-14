https://1prime.ru/20250414/gaz-856655125.html

Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза

Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза - 14.04.2025, ПРАЙМ

Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза

Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:37+0300

2025-04-14T11:37+0300

2025-04-14T11:37+0300

энергетика

газ

нефть

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии "ускоренного энергоперехода" рост скромнее – до 920 миллиардов кубометров, следует из Энергостратегии. Также, согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост добычи газа до 853 миллиардов кубометров в 2030 году и 965 миллиардов – в 2036 году.

https://1prime.ru/20250414/strategiya-856652842.html

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