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Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза
Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза - 14.04.2025, ПРАЙМ
Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза
Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:37+0300
2025-04-14T11:37+0300
энергетика
газ
нефть
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии "ускоренного энергоперехода" рост скромнее – до 920 миллиардов кубометров, следует из Энергостратегии. Также, согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост добычи газа до 853 миллиардов кубометров в 2030 году и 965 миллиардов – в 2036 году.
https://1prime.ru/20250414/strategiya-856652842.html
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газ, нефть
Энергетика, Газ, Нефть
11:37 14.04.2025
 
Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза

Энергостратегия: добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза

Добыча газа
Добыча газа
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча газа в России к 2050 году в целевом сценарии вырастет в 1,7 раза – до 1,107 триллиона кубометров с 637 миллиардов в 2023 году, при этом в сценарии "ускоренного энергоперехода" рост скромнее – до 920 миллиардов кубометров, следует из Энергостратегии.
Также, согласно приложенным таблицам, целевой сценарий предполагает рост добычи газа до 853 миллиардов кубометров в 2030 году и 965 миллиардов – в 2036 году.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года
10:54
 
ЭнергетикаГазНефть
 
 
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