https://1prime.ru/20250414/kia-sportage-856668037.html

Названо авто-лидер по безопасности

Названо авто-лидер по безопасности - 14.04.2025, ПРАЙМ

Названо авто-лидер по безопасности

Новый кроссовер Kia Sportage 2023 года стал лидером по безопасности, сообщил портал "Русаргумент". Превосходные результаты в краш-тестах, а также наличие... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:29+0300

2025-04-14T16:29+0300

2025-04-14T16:29+0300

авто

kia

автомобили kia

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Новый кроссовер Kia Sportage 2023 года стал лидером по безопасности, сообщил портал "Русаргумент". Превосходные результаты в краш-тестах, а также наличие передовых систем предотвращения столкновений позволили автомобилю получить высшую оценку.Как сообщает портал, модель продемонстрировала весьма хорошие результаты в шести краш-тестах IIHS, в том числе и в тестах с умеренным перекрытием спереди, небольшим перекрытием спереди со стороны водителя и пассажира, боковым ударом, прочностью крыши и подголовниками.Кроме того, отмечает "Русаргумент", высокой оценки Kia Sportage удостоился в том числе и за системы предотвращения столкновений. Так, в тестах на предотвращение столкновений авто получило оценку "Superior" благодаря системе AEB с автоматическим экстренным торможением.Положительные отзывы получила и система удержания в полосе движения, помогающая избежать случайного выезда из полосы движения.

https://1prime.ru/20250414/lada-856656026.html

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