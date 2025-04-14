https://1prime.ru/20250414/kia-sportage-856668037.html
Названо авто-лидер по безопасности
Названо авто-лидер по безопасности - 14.04.2025, ПРАЙМ
Названо авто-лидер по безопасности
Новый кроссовер Kia Sportage 2023 года стал лидером по безопасности, сообщил портал "Русаргумент". Превосходные результаты в краш-тестах, а также наличие... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T16:29+0300
2025-04-14T16:29+0300
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авто
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Новый кроссовер Kia Sportage 2023 года стал лидером по безопасности, сообщил портал "Русаргумент". Превосходные результаты в краш-тестах, а также наличие передовых систем предотвращения столкновений позволили автомобилю получить высшую оценку.Как сообщает портал, модель продемонстрировала весьма хорошие результаты в шести краш-тестах IIHS, в том числе и в тестах с умеренным перекрытием спереди, небольшим перекрытием спереди со стороны водителя и пассажира, боковым ударом, прочностью крыши и подголовниками.Кроме того, отмечает "Русаргумент", высокой оценки Kia Sportage удостоился в том числе и за системы предотвращения столкновений. Так, в тестах на предотвращение столкновений авто получило оценку "Superior" благодаря системе AEB с автоматическим экстренным торможением.Положительные отзывы получила и система удержания в полосе движения, помогающая избежать случайного выезда из полосы движения.
https://1prime.ru/20250414/lada-856656026.html
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авто, kia, автомобили kia
Авто, Kia, автомобили Kia
Названо авто-лидер по безопасности
"Русаргумент": Kia Sportage был признан лидером по безопасности
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.
Новый кроссовер Kia Sportage 2023 года стал лидером по безопасности, сообщил портал "Русаргумент"
. Превосходные результаты в краш-тестах, а также наличие передовых систем предотвращения столкновений позволили автомобилю получить высшую оценку.
Как сообщает портал, модель продемонстрировала весьма хорошие результаты в шести краш-тестах IIHS, в том числе и в тестах с умеренным перекрытием спереди, небольшим перекрытием спереди со стороны водителя и пассажира, боковым ударом, прочностью крыши и подголовниками.
Кроме того, отмечает "Русаргумент", высокой оценки Kia Sportage удостоился в том числе и за системы предотвращения столкновений. Так, в тестах на предотвращение столкновений авто получило оценку "Superior" благодаря системе AEB с автоматическим экстренным торможением.
Положительные отзывы получила и система удержания в полосе движения, помогающая избежать случайного выезда из полосы движения.
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