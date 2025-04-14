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АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA

АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA - 14.04.2025, ПРАЙМ

АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA

В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:56+0300

2025-04-14T11:56+0300

2025-04-14T11:56+0300

авто

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lada

lada niva legend

lada vesta

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает издание "Автоновости дня", пояснение этому было опубликовано в официальном Telegram-канале "АвтоВАЗа" — "Поладим с LADA".В компании объяснили, что на стоимость автомобилей влияет ряд факторов — от инфляции и роста цен на ресурсы и энергию, до налоговой нагрузки, цен у поставщиков, регулирования государством и прочих экономических условий."Однако LADA предоставляет большой выбор акций и программ кредитования, с помощью которых можно выгодно приобрести автомобиль", — отметил представитель "АвтоВАЗа".Как отметили в "АвтоВАЗе", ценовая политика бренда формируется с учётом макроэкономической ситуации и рыночной конкуренции. Тем не менее, компания старается сохранять привлекательные условия для клиентов и разрабатывать выгодные предложения через официальную дилерскую сеть.Согласно данным "Автоновости дня", последнее официальное повышение цен состоялось в январе: тогда на 35-50 тысяч рублей подорожали автомобили семейства Granta, а все версии внедорожника LADA Niva Legend, включая модификацию Bronto, прибавили в цене от 47 до 78 тысяч рублей.В марте небольшое удорожание коснулось модели LADA Vesta — прибавка составила 6 тысяч рублей и затронула комплектации, в которых появился подогрев заднего сиденья.

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