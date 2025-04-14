Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250414/lada-856656026.html
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA - 14.04.2025, ПРАЙМ
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA
В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:56+0300
2025-04-14T11:56+0300
авто
продажа автомобилей
автоваз
lada
lada niva legend
lada vesta
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6270247e69be2a3a35c09c36675e033d.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает издание "Автоновости дня", пояснение этому было опубликовано в официальном Telegram-канале "АвтоВАЗа" — "Поладим с LADA".В компании объяснили, что на стоимость автомобилей влияет ряд факторов — от инфляции и роста цен на ресурсы и энергию, до налоговой нагрузки, цен у поставщиков, регулирования государством и прочих экономических условий."Однако LADA предоставляет большой выбор акций и программ кредитования, с помощью которых можно выгодно приобрести автомобиль", — отметил представитель "АвтоВАЗа".Как отметили в "АвтоВАЗе", ценовая политика бренда формируется с учётом макроэкономической ситуации и рыночной конкуренции. Тем не менее, компания старается сохранять привлекательные условия для клиентов и разрабатывать выгодные предложения через официальную дилерскую сеть.Согласно данным "Автоновости дня", последнее официальное повышение цен состоялось в январе: тогда на 35-50 тысяч рублей подорожали автомобили семейства Granta, а все версии внедорожника LADA Niva Legend, включая модификацию Bronto, прибавили в цене от 47 до 78 тысяч рублей.В марте небольшое удорожание коснулось модели LADA Vesta — прибавка составила 6 тысяч рублей и затронула комплектации, в которых появился подогрев заднего сиденья.
https://1prime.ru/20250414/uaz-856651668.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eca7f3ba39b1c1193c857b57e9e3e45c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, продажа автомобилей, автоваз, lada, lada niva legend, lada vesta
Авто, продажа автомобилей, АвтоВАЗ, Lada, Lada Niva Legend, Lada Vesta
11:56 14.04.2025
 
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA

АвтоВАЗ назвал факторы, которые влияют на стоимость новых LADA

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает издание "Автоновости дня", пояснение этому было опубликовано в официальном Telegram-канале "АвтоВАЗа" — "Поладим с LADA".
В компании объяснили, что на стоимость автомобилей влияет ряд факторов — от инфляции и роста цен на ресурсы и энергию, до налоговой нагрузки, цен у поставщиков, регулирования государством и прочих экономических условий.
"Однако LADA предоставляет большой выбор акций и программ кредитования, с помощью которых можно выгодно приобрести автомобиль", — отметил представитель "АвтоВАЗа".
Как отметили в "АвтоВАЗе", ценовая политика бренда формируется с учётом макроэкономической ситуации и рыночной конкуренции. Тем не менее, компания старается сохранять привлекательные условия для клиентов и разрабатывать выгодные предложения через официальную дилерскую сеть.
Согласно данным "Автоновости дня", последнее официальное повышение цен состоялось в январе: тогда на 35-50 тысяч рублей подорожали автомобили семейства Granta, а все версии внедорожника LADA Niva Legend, включая модификацию Bronto, прибавили в цене от 47 до 78 тысяч рублей.
В марте небольшое удорожание коснулось модели LADA Vesta — прибавка составила 6 тысяч рублей и затронула комплектации, в которых появился подогрев заднего сиденья.
Автомобиль УАЗ Патриот - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
В России резко сократились продажи УАЗов
10:32
 
Автопродажа автомобилейАвтоВАЗLadaLada Niva LegendLada Vesta
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала