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АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA - 14.04.2025, ПРАЙМ
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA
В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:56+0300
2025-04-14T11:56+0300
2025-04-14T11:56+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает издание "Автоновости дня", пояснение этому было опубликовано в официальном Telegram-канале "АвтоВАЗа" — "Поладим с LADA".В компании объяснили, что на стоимость автомобилей влияет ряд факторов — от инфляции и роста цен на ресурсы и энергию, до налоговой нагрузки, цен у поставщиков, регулирования государством и прочих экономических условий."Однако LADA предоставляет большой выбор акций и программ кредитования, с помощью которых можно выгодно приобрести автомобиль", — отметил представитель "АвтоВАЗа".Как отметили в "АвтоВАЗе", ценовая политика бренда формируется с учётом макроэкономической ситуации и рыночной конкуренции. Тем не менее, компания старается сохранять привлекательные условия для клиентов и разрабатывать выгодные предложения через официальную дилерскую сеть.Согласно данным "Автоновости дня", последнее официальное повышение цен состоялось в январе: тогда на 35-50 тысяч рублей подорожали автомобили семейства Granta, а все версии внедорожника LADA Niva Legend, включая модификацию Bronto, прибавили в цене от 47 до 78 тысяч рублей.В марте небольшое удорожание коснулось модели LADA Vesta — прибавка составила 6 тысяч рублей и затронула комплектации, в которых появился подогрев заднего сиденья.
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авто, продажа автомобилей, автоваз, lada, lada niva legend, lada vesta
Авто, продажа автомобилей, АвтоВАЗ, Lada, Lada Niva Legend, Lada Vesta
АвтоВАЗ объяснил причины подорожания автомобилей LADA
АвтоВАЗ назвал факторы, которые влияют на стоимость новых LADA
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.
В последнее время пользователи нередко выражают недовольство высокой ценой на автомобили LADA и интересуются причинами такой ценовой политики. Как сообщает
издание "Автоновости дня", пояснение этому было опубликовано в официальном Telegram-канале "АвтоВАЗа" — "Поладим с LADA".
В компании объяснили, что на стоимость автомобилей влияет ряд факторов — от инфляции и роста цен на ресурсы и энергию, до налоговой нагрузки, цен у поставщиков, регулирования государством и прочих экономических условий.
"Однако LADA предоставляет большой выбор акций и программ кредитования, с помощью которых можно выгодно приобрести автомобиль", — отметил представитель "АвтоВАЗа".
Как отметили в "АвтоВАЗе", ценовая политика бренда формируется с учётом макроэкономической ситуации и рыночной конкуренции. Тем не менее, компания старается сохранять привлекательные условия для клиентов и разрабатывать выгодные предложения через официальную дилерскую сеть.
Согласно данным "Автоновости дня", последнее официальное повышение цен состоялось в январе: тогда на 35-50 тысяч рублей подорожали автомобили семейства Granta, а все версии внедорожника LADA Niva Legend, включая модификацию Bronto, прибавили в цене от 47 до 78 тысяч рублей.
В марте небольшое удорожание коснулось модели LADA Vesta — прибавка составила 6 тысяч рублей и затронула комплектации, в которых появился подогрев заднего сиденья.
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