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Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla

Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla - 14.04.2025, ПРАЙМ

Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:47+0300

2025-04-14T17:47+0300

2025-04-14T17:47+0300

технологии

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илон маск

авто

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автопилоты

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) систему беспилотного управления автомобилем. Ранее в марте Маск заявлял, что производство беспилотных роботакси Tesla начнется в 2026 году. "Скоро впервые появится всеобъемлющее, полностью основанное на ИИ решение для беспилотного вождения - лишь камеры и ИИ-чип Tesla с собственным программным обеспечением", - прокомментировал Маск в соцсети X публикацию блогера Марио Науфала, где тот восхищается способностями автопилота Tesla. Ранее в октябре Маск представил беспилотное роботакси Cybercab на мероприятии под названием "Мы, робот". Миллиардер заявил, что у новых такси не будет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на простом автомобиле. При этом бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл".

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