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Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla
Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla - 14.04.2025, ПРАЙМ
Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:47+0300
2025-04-14T17:47+0300
технологии
москва
tesla
илон маск
авто
ии
автопилоты
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) систему беспилотного управления автомобилем. Ранее в марте Маск заявлял, что производство беспилотных роботакси Tesla начнется в 2026 году. "Скоро впервые появится всеобъемлющее, полностью основанное на ИИ решение для беспилотного вождения - лишь камеры и ИИ-чип Tesla с собственным программным обеспечением", - прокомментировал Маск в соцсети X публикацию блогера Марио Науфала, где тот восхищается способностями автопилота Tesla. Ранее в октябре Маск представил беспилотное роботакси Cybercab на мероприятии под названием "Мы, робот". Миллиардер заявил, что у новых такси не будет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на простом автомобиле. При этом бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл".
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технологии, москва, tesla, илон маск, авто, ии, автопилоты
Технологии, МОСКВА, Tesla, Илон Маск, Авто, ИИ, автопилоты
17:47 14.04.2025
 
Маск анонсировал полностью основанный на ИИ автопилот для Tesla

Маск: Tesla скоро представит полностью основанную на ИИ систему беспилотного управления

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкTesla Model Y
Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что принадлежащая ему автокомпания Tesla "скоро" презентует полностью основанную на технологиях искусственного интеллекта (ИИ) систему беспилотного управления автомобилем.
Ранее в марте Маск заявлял, что производство беспилотных роботакси Tesla начнется в 2026 году.
"Скоро впервые появится всеобъемлющее, полностью основанное на ИИ решение для беспилотного вождения - лишь камеры и ИИ-чип Tesla с собственным программным обеспечением", - прокомментировал Маск в соцсети X публикацию блогера Марио Науфала, где тот восхищается способностями автопилота Tesla.
Ранее в октябре Маск представил беспилотное роботакси Cybercab на мероприятии под названием "Мы, робот". Миллиардер заявил, что у новых такси не будет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на простом автомобиле. При этом бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу "нажал кнопку и забыл".
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