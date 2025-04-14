https://1prime.ru/20250414/minoborony-856656829.html

ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетики

ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетики - 14.04.2025, ПРАЙМ

ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты российской энергетики

Украинский режим за прошедшие сутки восемь раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, удары были направлены против объектов в Белгородской,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:25+0300

2025-04-14T12:25+0300

2025-04-14T12:35+0300

спецоперация на украине

россия

всу

энергетика

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Украинский режим за прошедшие сутки восемь раз атаковал объекты российской энергетической инфраструктуры, удары были направлены против объектов в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате атак в Белгородской области была отключена высоковольтная линия, без света остались 735 бытовых потребителей в Грайвороновском районе. Брянская область была атакована трижды, в ней из-за повреждения линий и трансформаторов без электроснабжения остались тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах. В Курской области из-за атак со стороны ВСУ отключены две высоковольтные линии.В Запорожской области из-за обстрела ВСУ произошёл обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская. В ДНР в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию "Троицкая" отключилась высоковольтная линия Сватово – Троицкая, без света оставались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.

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россия, всу, энергетика