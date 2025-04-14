Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250414/nefit-856674296.html
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти - 14.04.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T18:50+0300
2025-04-14T18:50+0300
энергетика
нефть
рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской Федерации,2023, № 18, ст. 3373; 2024, № 11, ст. 1533) слова "до 1 апреля 2025 г." заменить словами "до 1 апреля 2026 г.", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250414/neft-856663994.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, росстат
Энергетика, Нефть, РФ, Росстат
18:50 14.04.2025
 
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти

Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской Федерации,2023, № 18, ст. 3373; 2024, № 11, ст. 1533) слова "до 1 апреля 2025 г." заменить словами "до 1 апреля 2026 г.", - говорится в документе.
Нефтяные вышки в Татарстане
Добыча нефти в России снизилась в марте
15:02
 
ЭнергетикаНефтьРФРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала