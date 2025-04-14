https://1prime.ru/20250414/nefit-856674296.html

Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти

Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти - 14.04.2025, ПРАЙМ

Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти

Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:50+0300

2025-04-14T18:50+0300

2025-04-14T18:50+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской Федерации,2023, № 18, ст. 3373; 2024, № 11, ст. 1533) слова "до 1 апреля 2025 г." заменить словами "до 1 апреля 2026 г.", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250414/neft-856663994.html

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