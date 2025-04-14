https://1prime.ru/20250414/nefit-856674296.html
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти - 14.04.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T18:50+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской Федерации,2023, № 18, ст. 3373; 2024, № 11, ст. 1533) слова "до 1 апреля 2025 г." заменить словами "до 1 апреля 2026 г.", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250414/neft-856663994.html
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нефть, рф, росстат
Энергетика, Нефть, РФ, Росстат
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской Федерации,2023, № 18, ст. 3373; 2024, № 11, ст. 1533) слова "до 1 апреля 2025 г." заменить словами "до 1 апреля 2026 г.", - говорится в документе.
Добыча нефти в России снизилась в марте