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Стоимость нефти снижается в понедельник утром
Стоимость нефти снижается в понедельник утром - 14.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается в понедельник утром
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и МЭА. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:31+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и МЭА. По состоянию на 8.18 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,22% - до 64,62 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,2%, до 61,38 доллара. На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. На прошлой неделе, в четверг, управление энергетической информации минэнерго США в своем ежемесячном краткосрочном прогнозе заявило, что ожидает сохранения ОПЕК+ средней добычи нефти в 2025 году близко к уровню 2024 года, несмотря на решение альянса ускорить выход из добровольных ограничений. Ранее восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда добровольных ограничений.
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нефть, рынки, москва, сша, саудовская аравия, опек
Экономика, Нефть, Рынки, МОСКВА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
Стоимость нефти снижается в понедельник утром
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и МЭА.
По состоянию на 8.18 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,22% - до 64,62 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,2%, до 61,38 доллара.
На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), из которых можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти.
На прошлой неделе, в четверг, управление энергетической информации минэнерго США в своем ежемесячном краткосрочном прогнозе заявило, что ожидает сохранения ОПЕК+ средней добычи нефти в 2025 году близко к уровню 2024 года, несмотря на решение альянса ускорить выход из добровольных ограничений.
Ранее восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда добровольных ограничений.
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