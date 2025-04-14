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Спрос на нефть в мире будет расти минимум до 2035 года

Спрос на нефть в мире будет расти минимум до 2035 года - 14.04.2025, ПРАЙМ

Спрос на нефть в мире будет расти минимум до 2035 года

Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:18+0300

2025-04-14T11:18+0300

2025-04-14T11:18+0300

энергетика

нефть

россия

спрос

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного документа. "Как минимум до 2035 года ожидаются рост спроса на нефть на фоне роста автомобилизации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки и дальнейшая стабилизация или снижение спроса на фоне изменения автопарка в развивающихся странах. При этом конкуренция на мировом нефтяном рынке будет возрастать", - говорится в утвержденной кабмином РФ стратегии. Отмечается, что ключевыми факторами динамики спроса будут увеличение транспортных перевозок и изменение структуры автопарка в сторону электротранспорта и повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания. При этом значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.

https://1prime.ru/20250414/neft-856645856.html

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нефть, россия, спрос