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Нефть дорожает на фоне ослабления доллара - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара - 14.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:59+0300
2025-04-14T14:59+0300
энергетика
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 14.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% - до 65,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 62,28 доллара. Позднее в понедельник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку. В документе будут обновлены прогнозы по спросу и предложению, что может отразиться на котировках. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 99,53 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
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нефть, рынки, москва, сша, опек
Энергетика, Нефть, Рынки, МОСКВА, США, ОПЕК
14:59 14.04.2025
 
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Нефть дорожает на 1% в ожидании доклада ОПЕК и ослабления доллара

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% - до 65,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 62,28 доллара.
Позднее в понедельник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку. В документе будут обновлены прогнозы по спросу и предложению, что может отразиться на котировках.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 99,53 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
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ЭнергетикаНефтьРынкиМОСКВАСШАОПЕК
 
 
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