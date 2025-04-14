https://1prime.ru/20250414/neft-856663473.html
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара - 14.04.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:59+0300
2025-04-14T14:59+0300
2025-04-14T14:59+0300
энергетика
нефть
рынки
москва
сша
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 14.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% - до 65,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 62,28 доллара. Позднее в понедельник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку. В документе будут обновлены прогнозы по спросу и предложению, что может отразиться на котировках. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 99,53 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/20250414/neftepererabotka-856654138.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынки, москва, сша, опек
Энергетика, Нефть, Рынки, МОСКВА, США, ОПЕК
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара
Нефть дорожает на 1% в ожидании доклада ОПЕК и ослабления доллара
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% - до 65,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 62,28 доллара.
Позднее в понедельник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку. В документе будут обновлены прогнозы по спросу и предложению, что может отразиться на котировках.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 99,53 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3%