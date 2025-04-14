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Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара - 14.04.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:59+0300

2025-04-14T14:59+0300

2025-04-14T14:59+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на 1% в ожидании доклада ОПЕК и на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 14.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,19% - до 65,53 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 62,28 доллара. Позднее в понедельник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по нефтяному рынку. В документе будут обновлены прогнозы по спросу и предложению, что может отразиться на котировках. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,57%, до 99,53 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

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