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Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале снизились - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале снизились
Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале снизились - 14.04.2025, ПРАЙМ
Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале снизились
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 16,1 миллиона баррелей,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:01+0300
2025-04-14T15:01+0300
энергетика
оэср
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нефть
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 16,1 миллиона баррелей, составив 2,746 миллиарда баррелей и оказавшись на 71 миллион баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за февраль 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составили 2,746 миллиона баррелей, что на 16,1 миллиона баррелей меньше в месячном выражении. Это на 29,9 миллиона баррелей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 71 миллион баррелей меньше среднего показателя за последние пять лет и на 173,5 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,322 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,425 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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оэср, опек, нефть
Энергетика, ОЭСР, ОПЕК, Нефть
15:01 14.04.2025
 
Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале снизились

ОПЕК: нефтяные запасы в ОЭСР в феврале снизились, остаются ниже средних за 5 лет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 16,1 миллиона баррелей, составив 2,746 миллиарда баррелей и оказавшись на 71 миллион баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за февраль 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составили 2,746 миллиона баррелей, что на 16,1 миллиона баррелей меньше в месячном выражении. Это на 29,9 миллиона баррелей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 71 миллион баррелей меньше среднего показателя за последние пять лет и на 173,5 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015-2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,322 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,425 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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