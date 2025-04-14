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Добыча нефти в России снизилась в марте
Добыча нефти в России снизилась в марте - 14.04.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в России снизилась в марте
Добыча нефти в России в марте снизилась по сравнению с февралем в среднем на 10 тысяч баррелей в сутки и составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, такая оценка | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:02+0300
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2025-04-14T15:02+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте снизилась по сравнению с февралем в среднем на 10 тысяч баррелей в сутки и составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. В феврале Россия добывала 8,973 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в марте снижение составило 10 тысяч баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Что касается России, то она с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек
Добыча нефти в России снизилась в марте
ОПЕК: добыча нефти в России в марте снизилась на 10 тыс б/с, до 8,963 млн б/с
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте снизилась по сравнению с февралем в среднем на 10 тысяч баррелей в сутки и составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
В феврале Россия добывала 8,973 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в марте снижение составило 10 тысяч баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Что касается России, то она с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 миллиона баррелей в сутки.
Нефть дорожает на фоне ослабления доллара