https://1prime.ru/20250414/neft-856663994.html

Добыча нефти в России снизилась в марте

Добыча нефти в России снизилась в марте - 14.04.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в России снизилась в марте

Добыча нефти в России в марте снизилась по сравнению с февралем в среднем на 10 тысяч баррелей в сутки и составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, такая оценка | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:02+0300

2025-04-14T15:02+0300

2025-04-14T15:02+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте снизилась по сравнению с февралем в среднем на 10 тысяч баррелей в сутки и составила 8,963 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. В феврале Россия добывала 8,973 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в марте снижение составило 10 тысяч баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Что касается России, то она с мая сможет увеличить добычу нефти до 9,083 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250414/neft-856663473.html

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нефть, опек