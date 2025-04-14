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ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+
ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ - 14.04.2025, ПРАЙМ
ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+
ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:03+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,91 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на уровне 1,01 миллиона баррелей в сутки. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Аргентина, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ также на 0,9 миллиона баррелей в сутки - до 55 миллионов баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
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нефть, опек
ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+
ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году до 0,9 млн б/с
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского доклада организации.
"В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,91 миллиона баррелей в сутки.
Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на уровне 1,01 миллиона баррелей в сутки.
Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Аргентина, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе.
В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ также на 0,9 миллиона баррелей в сутки - до 55 миллионов баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
Добыча нефти в России снизилась в марте