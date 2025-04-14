https://1prime.ru/20250414/neft-856664112.html

ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ - 14.04.2025, ПРАЙМ

ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+

ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:03+0300

2025-04-14T15:03+0300

2025-04-14T15:03+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 0,9 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 54,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 0,91 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на уровне 1,01 миллиона баррелей в сутки. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Аргентина, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ также на 0,9 миллиона баррелей в сутки - до 55 миллионов баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.

https://1prime.ru/20250414/neft-856663994.html

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нефть, опек