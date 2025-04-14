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ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире
ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире - 14.04.2025, ПРАЙМ
ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки, ожидает его увеличения на 1,3 миллиона баррелей в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:04+0300
2025-04-14T15:04+0300
энергетика
нефть
опек
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки, ожидает его увеличения на 1,3 миллиона баррелей в сутки – до 105,05 миллиона, говорится в апрельском докладе организации. Оценка показателя прошлого года осталась неизменной - на уровне 103,75 миллиона баррелей в сутки. В мартовском прогнозе ОПЕК ожидала рост мирового спроса на нефть на 1,45 миллиона баррелей в сутки. Прогноз пересмотрен в сторону снижения после получения данных по спросу на нефть в мире в первом квартале, а также на фоне недавно объявленных пошлин США, поясняется в докладе. Согласно приложенным таблицам, рост в 2026 году составит 1,28 миллиона баррелей в сутки – до 106,33 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
15:04 14.04.2025
 
ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире

ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире до 105 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаседание ОПЕК в Вене
Заседание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки, ожидает его увеличения на 1,3 миллиона баррелей в сутки – до 105,05 миллиона, говорится в апрельском докладе организации.
Оценка показателя прошлого года осталась неизменной - на уровне 103,75 миллиона баррелей в сутки. В мартовском прогнозе ОПЕК ожидала рост мирового спроса на нефть на 1,45 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз пересмотрен в сторону снижения после получения данных по спросу на нефть в мире в первом квартале, а также на фоне недавно объявленных пошлин США, поясняется в докладе.
Согласно приложенным таблицам, рост в 2026 году составит 1,28 миллиона баррелей в сутки – до 106,33 миллиона баррелей в сутки.
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