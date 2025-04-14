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Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада ОПЕК - 14.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером после публикации доклада ОПЕК, в котором был понижен прогнозный рост мирового спроса на это сырьё, следует | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:02+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером после публикации доклада ОПЕК, в котором был понижен прогнозный рост мирового спроса на это сырьё, следует из данных торгов. По состоянию на 18.53 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32%, до 64,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,16 доллара. Ранее в понедельник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация, в частности, понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки, ожидает его увеличения на 1,3 миллиона баррелей в день. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют в свою очередь рост предложения на нефтяном рынке, ожидают его в размере 800 тысяч баррелей в сутки в среднем по итогам года. "Несмотря на то, что рынок учел некоторое увеличение объемов (предложения - ред.), мы ожидаем большой избыток", - цитирует аналитиков агентство Блумберг. Эксперты также полагают, что средняя стоимость Brent до конца текущего года составит 63 доллара за баррель.
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нефть, рынки, москва, опек, goldman sachs
Энергетика, Нефть, Рынки, МОСКВА, ОПЕК, Goldman Sachs
Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть снижаются после публикации доклада ОПЕК в понедельник вечером
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером после публикации доклада ОПЕК, в котором был понижен прогнозный рост мирового спроса на это сырьё, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.53 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32%, до 64,54 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,16 доллара.
Ранее в понедельник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация, в частности, понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки, ожидает его увеличения на 1,3 миллиона баррелей в день.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют в свою очередь рост предложения на нефтяном рынке, ожидают его в размере 800 тысяч баррелей в сутки в среднем по итогам года. "Несмотря на то, что рынок учел некоторое увеличение объемов (предложения - ред.), мы ожидаем большой избыток", - цитирует аналитиков агентство Блумберг.
Эксперты также полагают, что средняя стоимость Brent до конца текущего года составит 63 доллара за баррель.
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти