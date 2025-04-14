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Нефтедобыча ОПЕК+ в марте снизилась

Нефтедобыча ОПЕК+ в марте снизилась - 14.04.2025, ПРАЙМ

Нефтедобыча ОПЕК+ в марте снизилась

Добыча нефти ОПЕК+ в марте снизилась на 37 тысяч баррелей в сутки к февралю - до 41,02 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:06+0300

2025-04-14T15:06+0300

2025-04-14T15:17+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в марте снизилась на 37 тысяч баррелей в сутки к февралю - до 41,02 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 102 тысячи баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из данных апрельского доклада ОПЕК."Общая добыча нефти в рамках соглашения в среднем составила 41,02 миллиона баррелей в сутки в марте 2025 года, что на 37 тысяч баррелей в сутки ниже месяц к месяцу", - говорится в докладе. Добыча только в ОПЕК снизилась на 78 тысяч баррелей - до 26,776 миллиона баррелей, а в странах вне ОПЕК выросла на 41 тысячу, до 14,244 миллиона баррелей в сутки.При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства России, Ирака и Казахстана - на 6,918 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,816 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 102 тысячи баррелей в сутки больше, чем установленные для них целевые уровни.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также до 15 апреля страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставят секретариату ОПЕК+ обновленные планы по компенсации.

https://1prime.ru/20250414/opek-856664502.html

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нефть, опек