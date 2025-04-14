Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250414/neftepererabotka-856654138.html
Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3%
Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3%
Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:27+0300
2025-04-14T11:27+0300
энергетика
нефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства энергостратегии РФ до 2050 года. "С учетом удовлетворения спроса на внутреннем рынке объемы переработки нефти в России на горизонте до 2050 года будут зависеть от возможности эффективной реализации экспортного потенциала. В целевом сценарии ожидается сохранение объемов переработки на уровне не менее 283 миллионов тонн в год", - сказано в документе. В 2023 году переработка составляла 275 миллионов тонн, что означает рост показателя на 2,9%.
https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856653701.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_07312fc38e14e8e2a9a3e1b40211d5d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ
11:27 14.04.2025
 
Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3%

Нефтепереработка в России к 2050 году увеличится на 3%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства энергостратегии РФ до 2050 года.
"С учетом удовлетворения спроса на внутреннем рынке объемы переработки нефти в России на горизонте до 2050 года будут зависеть от возможности эффективной реализации экспортного потенциала. В целевом сценарии ожидается сохранение объемов переработки на уровне не менее 283 миллионов тонн в год", - сказано в документе. В 2023 году переработка составляла 275 миллионов тонн, что означает рост показателя на 2,9%.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Добыча нефти в России к 2050 году составит 540 миллионов тонн
11:22
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала