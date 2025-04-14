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Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3%

Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Переработка нефти в России к 2050 году увеличится на 3%

Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:27+0300

2025-04-14T11:27+0300

2025-04-14T11:27+0300

энергетика

нефть

россия

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства энергостратегии РФ до 2050 года. "С учетом удовлетворения спроса на внутреннем рынке объемы переработки нефти в России на горизонте до 2050 года будут зависеть от возможности эффективной реализации экспортного потенциала. В целевом сценарии ожидается сохранение объемов переработки на уровне не менее 283 миллионов тонн в год", - сказано в документе. В 2023 году переработка составляла 275 миллионов тонн, что означает рост показателя на 2,9%.

https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856653701.html

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нефть, россия