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Новак оценил долю атомной энергетики в энергостратегии России

Новак оценил долю атомной энергетики в энергостратегии России - 14.04.2025, ПРАЙМ

Новак оценил долю атомной энергетики в энергостратегии России

Энергетическая стратегия до 2050 года предполагает рост доли атомной энергетики в России до 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:46+0300

2025-04-14T10:46+0300

2025-04-14T10:46+0300

энергетика

нефть

москва

азия

александр новак

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергетическая стратегия до 2050 года предполагает рост доли атомной энергетики в России до 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Предусматривается рост доли атомной энергетики до 25% в структуре генерации, рост мощности возобновляемых источников энергии и внедрение современных экологических стандартов в отраслях энергетики. Также стимулирование энергосбережения во всех отраслях экономики", - сказал Новак, комментируя на совещании правительства РФ Энергостратегию до 2050 года. Также планируется, что Россия продолжит наращивать технологическое лидерство, усиливать позиции в атомной энергетике, в водородных технологиях, системах накопления энергии, в том числе в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии", добавил вице-премьер. Будут развиваться также цифровые технологии, анализ больших данных, цифровые двойники, искусственный интеллект. "Это повысит эффективность, гибкость энергетической инфраструктуры и откроет новые рынки для российского ТЭК", - отметил он. "Наряду с поставками нефти, газа и угля, продолжим наращивать экспорт сжиженного природного газа, атомных технологий, также стратегия предусматривает диверсификацию поставок ресурсов, развитие новых логистических маршрутов, в том числе Северного морского пути, развитие партнерств с Азией, Глобальным Югом в целом", - добавил Новак.

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нефть, москва, азия, александр новак