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ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США - 14.04.2025, ПРАЙМ
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, до 220 тысяч баррелей в сутки, ждет в среднем 13,43... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:05+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, до 220 тысяч баррелей в сутки, ждет в среднем 13,43 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского доклада организации. В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,46 миллиона баррелей в сутки. Однако в новом докладе ОПЕК изменила оценки добычи в США за 2024 год (понизила на 10 тысяч баррелей в сутки). В результате рост показателя в 2025 году прогнозируется на 220 тысяч баррелей в сутки. Согласно таблице к докладу, показатель в прошлом году составил в среднем 13,21 миллиона баррелей в сутки – на 270 тысяч баррелей в сутки больше, чем годом ранее (на 280 тысяч в предыдущем докладе). При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет на 120 тысяч баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,55 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, сша, опек
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США до 220 тыс б/с
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки, до 220 тысяч баррелей в сутки, ждет в среднем 13,43 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского доклада организации.
В прошлом месяце организация прогнозировала рост показателя в текущем году на 240 тысяч баррелей в сутки – до 13,46 миллиона баррелей в сутки. Однако в новом докладе ОПЕК изменила оценки добычи в США за 2024 год (понизила на 10 тысяч баррелей в сутки). В результате рост показателя в 2025 году прогнозируется на 220 тысяч баррелей в сутки.
Согласно таблице к докладу, показатель в прошлом году составил в среднем 13,21 миллиона баррелей в сутки – на 270 тысяч баррелей в сутки больше, чем годом ранее (на 280 тысяч в предыдущем докладе).
При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет на 120 тысяч баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,55 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть в мире