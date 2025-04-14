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"Добровольцы" ОПЕК+ превысили целевой уровень добычи в марте

"Добровольцы" ОПЕК+ превысили целевой уровень добычи в марте - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Добровольцы" ОПЕК+ превысили целевой уровень добычи в марте

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в марте на 568 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:37+0300

2025-04-14T15:37+0300

2025-04-14T15:37+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в марте на 568 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. Так, суммарный целевой уровень добычи для Алжира, Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Омана и России был установлен на уровне 30,217 миллиона баррелей в сутки. Учитываются добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей, действующие до конца 2026 года, дополнительные ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей, а также план по компенсации перепроизводства на 199 тысяч баррелей в сутки. Однако фактически эти страны добыли 30,785 миллиона баррелей в сутки. Так, Ирак превысил ограничения на 97 тысяч баррелей в сутки, Алжир - на 4 тысячи, Кувейт и Россия - на 10 тысяч каждая страна, Саудовская Аравия - на 1 тысячу, ОАЭ - на 21 тысячу, Казахстан - на 422 тысячи, Оман - на 3 тысячи. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также до 15 апреля страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставят секретариату ОПЕК+ обновленные планы по компенсации.

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нефть, оаэ, опек