https://1prime.ru/20250414/opek-856667283.html
Россия и Центральная Азия увеличили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия увеличили экспорт нефти - 14.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия увеличили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в феврале 2025 года увеличили совокупный объем экспорта нефти на 264 тысячи баррелей в сутки, или на 4% по сравнению с январем - до... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T16:00+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в феврале 2025 года увеличили совокупный объем экспорта нефти на 264 тысячи баррелей в сутки, или на 4% по сравнению с январем - до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в апрельском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в феврале 6,5 миллиона баррелей в сутки, рост на 264 тысячи баррелей в сутки, или более 4% месяц к месяцу", - говорится в докладе. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в феврале снизился на 43 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении (или примерно на 2%), в среднем до 2,6 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 19% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 31% в индийских закупках нефти.
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нефть, центральная азия, китай, опек
Энергетика, Нефть, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КИТАЙ, ОПЕК
Россия и Центральная Азия увеличили экспорт нефти
ОПЕК: Россия и Центральная Азия в феврале увеличили экспорт нефти на 4%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в феврале 2025 года увеличили совокупный объем экспорта нефти на 264 тысячи баррелей в сутки, или на 4% по сравнению с январем - до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в апрельском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в феврале 6,5 миллиона баррелей в сутки, рост на 264 тысячи баррелей в сутки, или более 4% месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в феврале снизился на 43 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении (или примерно на 2%), в среднем до 2,6 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 19% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 31% в индийских закупках нефти.
ОПЕК снизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в США