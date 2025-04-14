https://1prime.ru/20250414/pensiya-856562798.html
Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной
Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной - 14.04.2025, ПРАЙМ
Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной
Специалисты с высокооплачиваемой профессией, чья зарплата составляет от 200 тысяч рублей, а также жители городов с высоким уровнем дохода имеют шанс получать... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T02:02+0300
2025-04-14T02:02+0300
2025-04-14T02:02+0300
индексация пенсий
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пенсионные выплаты
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Специалисты с высокооплачиваемой профессией, чья зарплата составляет от 200 тысяч рублей, а также жители городов с высоким уровнем дохода имеют шанс получать пенсию, которая примерно вдвое выше средней по России, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.Она напомнила, что количество пенсионных коэффициентов, на основе которых выплачивается пенсия, зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа. За каждый год трудовой деятельности у работника формируется пенсионные права в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов с 2021 года - 10 коэффициентов в год.При расчете учитывают только официальное трудоустройство и "белую" зарплату. Чем больше заработная плата, тем больше ИПК.На 1 января стоимость пенсионного коэффициента составила 145, 69 рублей. Фиксированная выплата равна 8907,7 рубля. Все эти цифры ежегодно индексируются.“Соответственно, за 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 - 250, за 30 - 300. баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 рубля. Соответственно, для вдвое больше пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов”, - рассуждает Мирзабалаева.Государство предусматривает ежегодную индексацию страховой пенсии. Она формируется на основе всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии, стоимости пенсионного коэффициента (на дату назначения страховой пенсии), фиксированных выплат. Таким образом, размер пенсии россиян стабильно растет с опережением официальной инфляции, заключила финансист.
https://1prime.ru/20250331/pensii-856193614.html
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ПРАЙМ
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индексация пенсий, пенсии, пенсионеры, общество , выход на пенсию, пенсионные выплаты
индексация пенсий, Пенсии, пенсионеры, Общество , выход на пенсию, пенсионные выплаты
Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной
Финансист Мирзабалаева рассказала, кто получит пенсию вдвое больше обычной
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Специалисты с высокооплачиваемой профессией, чья зарплата составляет от 200 тысяч рублей, а также жители городов с высоким уровнем дохода имеют шанс получать пенсию, которая примерно вдвое выше средней по России, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Она напомнила, что количество пенсионных коэффициентов, на основе которых выплачивается пенсия, зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа. За каждый год трудовой деятельности у работника формируется пенсионные права в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов с 2021 года - 10 коэффициентов в год.
При расчете учитывают только официальное трудоустройство и "белую" зарплату. Чем больше заработная плата, тем больше ИПК.На 1 января стоимость пенсионного коэффициента составила 145, 69 рублей. Фиксированная выплата равна 8907,7 рубля. Все эти цифры ежегодно индексируются.
“Соответственно, за 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 - 250, за 30 - 300. баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 рубля. Соответственно, для вдвое больше пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов”, - рассуждает Мирзабалаева.
Государство предусматривает ежегодную индексацию страховой пенсии. Она формируется на основе всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии, стоимости пенсионного коэффициента (на дату назначения страховой пенсии), фиксированных выплат.
Таким образом, размер пенсии россиян стабильно растет с опережением официальной инфляции, заключила финансист.