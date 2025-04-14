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Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков - 14.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250414/peskov-856660414.html
Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков
Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков - 14.04.2025, ПРАЙМ
Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков
Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:06+0300
2025-04-14T14:06+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. "Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидали ли в Кремле продления Трампом указа Байдена о санкциях в отношении России еще на год.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден
14:06 14.04.2025
 
Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков

Песков: Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы.
"Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидали ли в Кремле продления Трампом указа Байдена о санкциях в отношении России еще на год.
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ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд ТрампДжо Байден
 
 
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