https://1prime.ru/20250414/peskov-856660414.html

Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков

Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков - 14.04.2025, ПРАЙМ

Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков

Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:06+0300

2025-04-14T14:06+0300

2025-04-14T14:06+0300

политика

россия

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дмитрий песков

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джо байден

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и США находятся в начале пути по нормализации отношений и их выстраиванию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий России. Согласно приведенной информации, чрезвычайное положение было введено по решению бывшего американского президента Джо Байдена в рамках исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года, который также направлен на блокирование российской собственности и введение санкций против Москвы. "Вряд ли стоило бы ожидать другого решения, тем более это достаточно автоматические действия. Мы находимся, наверное, в начале нашего пути по нормализации отношений, по выстраиванию фактически заново", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидали ли в Кремле продления Трампом указа Байдена о санкциях в отношении России еще на год.

https://1prime.ru/20250413/peskov-856634800.html

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден