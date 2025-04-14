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В Кремле отреагировали на продление США санкций против России

В Кремле отреагировали на продление США санкций против России - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле отреагировали на продление США санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США о продлении санкций против России, заявив об отсутствии "завышенных ожиданий" у... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:09+0300

2025-04-14T14:09+0300

2025-04-14T14:09+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США о продлении санкций против России, заявив об отсутствии "завышенных ожиданий" у Москвы в связи с этим.Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения, обосновав это "вредоносными" действиями России во внешней политике. Основой для продления режима ЧП послужил указ 14024, введенный предыдущим президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года, направленный на блокировку российской собственности и введение санкций против России."Никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет", - ответил Песковна вопрос о том, ожидали ли в Кремле продления американских санкций.

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россия, общество , москва, рф, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден