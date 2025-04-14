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В Приморье отменили рейсы из Владивостока в Терней

В Приморье отменили рейсы из Владивостока в Терней - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Приморье отменили рейсы из Владивостока в Терней

Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T03:50+0300

2025-04-14T03:50+0300

2025-04-14T03:50+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – ПРАЙМ. Самолетный рейс из Владивостока в Терней, а также вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщает минтранс региона. "(Самолет – ред.) Владивосток - Терней – Владивосток - отмена по метеоусловиям, (вертолетный рейс – ред.) Дальнегорск - Терней - Амгу - Максимовка - Светлая - Единка - Агзу - Единка - Светлая - Максимовка - Амгу - Терней - Дальнегорск - отмена по метеоусловиям", - говорится в сообщении. Авиарейсы Владивосток - Дальнегорск - Владивосток и Владивосток – Преображение – Владивосток осуществляются по расписанию. В Приморье 13-14 апреля действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес в регион сильные дожди, локально очень сильный дождь. Отмечались аварии на сетях из-за сильного ветра с порывами до 27-32 метров в секунду. На утро понедельника без света остаются 4,5 тысячи человек в Хасанском округе. Затопило участок трассы Лазо – Заповедный: был нарушен проезд в шесть сел Лазовского округа.

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бизнес, россия, владивосток, приморье