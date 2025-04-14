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KIA собирается вернуться на российский рынок

KIA собирается вернуться на российский рынок - 14.04.2025, ПРАЙМ

KIA собирается вернуться на российский рынок

Южнокорейский автопроизводитель KIA включил Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года, сообщило агентство Рёнхап. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T23:18+0300

2025-04-14T23:18+0300

2025-04-14T23:31+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель KIA включил Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года, сообщило агентство Рёнхап. "По данным источников в отрасли, 9 апреля KIA в ходе "CEO Investor Day" представила средне-долгосрочную стратегию бизнеса, в которой план продаж в 2030 году был скорректирован в сторону снижения и составлял 4,19 миллионов машин. Были озвучены объемы продаж по отдельным регионам лишь в отношении важнейших рынков, таких как Северная Америка (1,11 миллиона), Европа (774 тысячи), Южная Корея (580 тысяч) и Индия (400 тысяч). Но в общую цифру, как стало известно, вошли и 50 тысяч машин для продажи на российском рынке", - пишет агентство. Как отмечает Рёнхап, в прошлом году Россия в долгосрочный план продаж не включалась. Это, по мнению агентства, свидетельствует о растущих ожиданиях окончания военного конфликта на Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа. Кроме того, включение России отражает планы KIA по диверсификации рынков в условиях увеличивающейся неопределенности. По данным южнокорейской ассоциации автомобильной промышленности KAMA, входящие в одну группу компаний KIA и Hyundai Motor в 2021 году вместе продали в России 354 тысячи автомобилей, и по доле отдельных брендов на российском рынке занимали совокупно первое место с уровнем в 23,3%. Однако после ухода южнокорейских автопроизводителей их место заняли китайские бренды, увеличившие свою долю с 8,1% в 2021 году до 60,4% в 2024 году, а продажи - со 120 тысяч до 930 тысяч соответственно. Представитель KAMA в этой связи заявил Рёнхап, что для увеличения продаж в России корейским компаниям необходимо будет всерьез заняться проработкой стратегии возвращения на российский рынок, которая будет учитывать изменения в уровне затрат в случае возобновления местного производства. Он также обратил внимание на изменения в промышленной политике российского правительства и подчеркнул, что планы южнокорейских автопроизводителей могут сильно измениться в зависимости от ситуации с санкциями Запада.

https://1prime.ru/20250312/avto-855696828.html

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бизнес, россия, москва, европа, южная корея, дональд трамп, kia, авто