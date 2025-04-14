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Ограничения на "нефть и газ" обсудят в рамках пакета антироссийских санкций
Ограничения на "нефть и газ" обсудят в рамках пакета антироссийских санкций - 14.04.2025, ПРАЙМ
Ограничения на "нефть и газ" обсудят в рамках пакета антироссийских санкций
Ограничения на "нефть и газ" обсуждаются в рамках 17-го пакета санкций ЕС против РФ, но для их утверждения нужно согласие всех 27 стран союза, сообщила на... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:13+0300
2025-04-14T17:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Ограничения на "нефть и газ" обсуждаются в рамках 17-го пакета санкций ЕС против РФ, но для их утверждения нужно согласие всех 27 стран союза, сообщила на пресс-конференции в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас. "Как я уже сказала, мы работаем над 17-м пакетом. Вы, конечно, знаете, что введение санкций в отношении нефти и газа… имело бы большой эффект… Обсуждения продолжаются, но вы прекрасно знаете, что нам нужно, чтобы 27 стран пришли к согласию", - сказала она на вопрос журналистов о том, не собирается ли Брюссель в 17-м пакете санкций ввести ограничения на российский СПГ и заменить его американским. Как добавила Каллас, она рассчитывает, что новый санкционный пакет станет "как можно более сильным", выразив надежду на взаимодействие по этому вопросу с "международными партнерами".
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брюссель, ес, кая каллас, газ, нефть, санкции против рф
Экономика, Брюссель, ЕС, Кая Каллас, Газ, Нефть, санкции против РФ
Ограничения на "нефть и газ" обсудят в рамках пакета антироссийских санкций
Каллас: ограничения на "нефть и газ" обсуждаются в рамках 17-го пакета санкций ЕС
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Ограничения на "нефть и газ" обсуждаются в рамках 17-го пакета санкций ЕС против РФ, но для их утверждения нужно согласие всех 27 стран союза, сообщила на пресс-конференции в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас.
"Как я уже сказала, мы работаем над 17-м пакетом. Вы, конечно, знаете, что введение санкций в отношении нефти и газа… имело бы большой эффект… Обсуждения продолжаются, но вы прекрасно знаете, что нам нужно, чтобы 27 стран пришли к согласию", - сказала она на вопрос журналистов о том, не собирается ли Брюссель в 17-м пакете санкций ввести ограничения на российский СПГ и заменить его американским.
Как добавила Каллас, она рассчитывает, что новый санкционный пакет станет "как можно более сильным", выразив надежду на взаимодействие по этому вопросу с "международными партнерами".
Главы МИД ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций против России