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Сбербанк представил новый раздел "Кредиты" в приложении для Android - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк представил новый раздел "Кредиты" в приложении для Android
Сбербанк представил новый раздел "Кредиты" в приложении для Android - 14.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк представил новый раздел "Кредиты" в приложении для Android
В мобильном приложении Сбербанка для Android появился новый раздел "Кредиты", в котором можно посмотреть, какие кредитные продукты банк может одобрить, сообщили | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:12+0300
2025-04-14T11:12+0300
сбербанк
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В мобильном приложении Сбербанка для Android появился новый раздел "Кредиты", в котором можно посмотреть, какие кредитные продукты банк может одобрить, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "В новой версии СберБанк Онлайн для Android-смартфонов появился новый раздел "Кредиты", где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в дополнительных финансах", - говорится в сообщении. Отмечается, что встроенный сервис "Кредитный потенциал" покажет, какие кредитные продукты банк может одобрить. "Это своего рода кредитная линия, доступная в любой момент, чтобы удобно планировать покупки и бюджет. Здесь же можно оформить новый кредит, если возникнет потребность в заемных средствах", - указывается в сообщении. Также отмечается, что при расчете кредитного потенциала клиент видит размер дохода и действующие обязательства, которые учитывались банком. При смене этих параметров суммы лимитов тоже изменятся. "Есть в разделе "Кредиты" и другие сервисы. В нем удобно отслеживать свою кредитную историю в режиме реального времени, получать отчеты, посмотреть заявку по ипотеке с одобренной суммой, узнать максимальные лимиты по кредитной карте и подать заявку на увеличение, помочь близкому с оплатой кредита. А еще можно подать заявку на реструктуризацию кредита либо оформить кредитные каникулы в сложной жизненной ситуации", - подчеркнули в кредитной организации. В пресс-службе отметили, что новым разделом уже могут пользоваться владельцы Android-смартфонов с версией мобильного приложения от 16.2 и позднее, а у пользователей iPhone такая возможность появится позже.
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сбербанк, технологии, банки, финансы, кредит, мобильное приложение, банковские приложения
Сбербанк, Технологии, Банки, Финансы, кредит, мобильное приложение, банковские приложения
11:12 14.04.2025
 
Сбербанк представил новый раздел "Кредиты" в приложении для Android

Сбербанк: пользователям приложения для Android стал доступен новый раздел "Кредиты"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В мобильном приложении Сбербанка для Android появился новый раздел "Кредиты", в котором можно посмотреть, какие кредитные продукты банк может одобрить, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"В новой версии СберБанк Онлайн для Android-смартфонов появился новый раздел "Кредиты", где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в дополнительных финансах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встроенный сервис "Кредитный потенциал" покажет, какие кредитные продукты банк может одобрить.
"Это своего рода кредитная линия, доступная в любой момент, чтобы удобно планировать покупки и бюджет. Здесь же можно оформить новый кредит, если возникнет потребность в заемных средствах", - указывается в сообщении.
Также отмечается, что при расчете кредитного потенциала клиент видит размер дохода и действующие обязательства, которые учитывались банком. При смене этих параметров суммы лимитов тоже изменятся.
"Есть в разделе "Кредиты" и другие сервисы. В нем удобно отслеживать свою кредитную историю в режиме реального времени, получать отчеты, посмотреть заявку по ипотеке с одобренной суммой, узнать максимальные лимиты по кредитной карте и подать заявку на увеличение, помочь близкому с оплатой кредита. А еще можно подать заявку на реструктуризацию кредита либо оформить кредитные каникулы в сложной жизненной ситуации", - подчеркнули в кредитной организации.
В пресс-службе отметили, что новым разделом уже могут пользоваться владельцы Android-смартфонов с версией мобильного приложения от 16.2 и позднее, а у пользователей iPhone такая возможность появится позже.
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