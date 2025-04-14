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Суд в мае продолжит слушать иск структур "Транснефти" к "Роснефти"
Суд в мае продолжит слушать иск структур "Транснефти" к "Роснефти" - 14.04.2025, ПРАЙМ
Суд в мае продолжит слушать иск структур "Транснефти" к "Роснефти"
Арбитражный суд Москвы отложил на 19 мая рассмотрение иска АО "Транснефть-Дружба" и АО "Транснефть-Приволга" к "Роснефти" и ее дочернему АО "Самаранефтегаз" о... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:24+0300
2025-04-14T09:24+0300
2025-04-14T09:24+0300
суд
арбитражный суд
иск
транснефть
роснефть
нефть
бизнес
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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 мая рассмотрение иска АО "Транснефть-Дружба" и АО "Транснефть-Приволга" к "Роснефти" и ее дочернему АО "Самаранефтегаз" о взыскании около 3,4 миллиарда рублей убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Причины отложения не уточняются. Иск был подан в июне 2024 года. На заседании в октябре суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. Как пояснял представитель "Транснефти", при рассмотрении дела планируется изучить движение нефти по трубопроводу, а также общее количество нефти у ряда компаний, что составляет коммерческую тайну. Помимо этого, добавил юрист, разглашение информации о стратегических компаниях нежелательно с учетом возможных недружественных действий, чтобы не повышать их уязвимость. До этого, на предварительном заседании в июле, представитель истцов сообщил, что иск заявлен о возмещении вреда, возникшего в связи со сдачей ответчиками в трубопроводную систему загрязненной нефти. В октябре суд отклонил ходатайство ответчиков о разделении требований и выделении требований АО "Транснефть – Дружба" в отдельное производство. Как говорится в опубликованном определении, "учитывая, что в рассматриваемом случае имеются основания для процессуального соучастия истцов и ответчиков… объединение требований соответствует целям эффективного правосудия… суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" ходатайства о выделении требований в отдельное производство". Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.
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суд, арбитражный суд, иск, Транснефть, Роснефть, Нефть, Бизнес
Суд в мае продолжит слушать иск структур "Транснефти" к "Роснефти"
Суд отложил на 19 мая рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 3,4 млрд рублей
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 мая рассмотрение иска АО "Транснефть-Дружба" и АО "Транснефть-Приволга" к "Роснефти" и ее дочернему АО "Самаранефтегаз" о взыскании около 3,4 миллиарда рублей убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Причины отложения не уточняются. Иск был подан в июне 2024 года. На заседании в октябре суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов.
Как пояснял представитель "Транснефти", при рассмотрении дела планируется изучить движение нефти по трубопроводу, а также общее количество нефти у ряда компаний, что составляет коммерческую тайну. Помимо этого, добавил юрист, разглашение информации о стратегических компаниях нежелательно с учетом возможных недружественных действий, чтобы не повышать их уязвимость.
До этого, на предварительном заседании в июле, представитель истцов сообщил, что иск заявлен о возмещении вреда, возникшего в связи со сдачей ответчиками в трубопроводную систему загрязненной нефти.
В октябре суд отклонил ходатайство ответчиков о разделении требований и выделении требований АО "Транснефть – Дружба" в отдельное производство. Как говорится в опубликованном определении, "учитывая, что в рассматриваемом случае имеются основания для процессуального соучастия истцов и ответчиков… объединение требований соответствует целям эффективного правосудия… суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" ходатайства о выделении требований в отдельное производство".
Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.
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