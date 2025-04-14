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Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США

Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США - 14.04.2025, ПРАЙМ

Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T06:08+0300

2025-04-14T06:08+0300

2025-04-14T06:08+0300

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. "Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников. Ранее министр торговли страны Говард Лютник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.

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нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп