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Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США - 14.04.2025, ПРАЙМ
Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:08+0300
2025-04-14T06:08+0300
2025-04-14T06:08+0300
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США.
"Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников.
Ранее министр торговли страны Говард Лютник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
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нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп
Нефть, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
Трамп в ближайшие недели объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США.
"Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников.
Ранее министр торговли страны Говард Лютник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.