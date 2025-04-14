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Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США - 14.04.2025, ПРАЙМ
Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:08+0300
2025-04-14T06:08+0300
нефть
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. "Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников. Ранее министр торговли страны Говард Лютник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.  
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192
40
192
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нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп
Нефть, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
06:08 14.04.2025
 
Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США

Трамп в ближайшие недели объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США.
"Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников.
Ранее министр торговли страны Говард Лютник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
 
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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