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Трамп объявил о новых пошлинах на импорт полупроводников
Трамп объявил о новых пошлинах на импорт полупроводников - 14.04.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о новых пошлинах на импорт полупроводников
Расширен бэкграунд | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:14+0300
2025-04-14T06:14+0300
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США.
"Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников.
Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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нефть, мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп объявил о новых пошлинах на импорт полупроводников
Трамп в ближайшие недели объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США.
"Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели", - сообщил он журналистам пула Белого дома, комментируя предстоящие пошлины на импорт полупроводников.
Ранее министр торговли страны Говард Латник заявил, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.