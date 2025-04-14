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"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта - 14.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250414/tramp-856671594.html
"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта
"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта
Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:39+0300
2025-04-14T17:39+0300
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу боевых действий на Украине. "Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя… я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения… Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", - написал он в своей соцсети Truth Social. Ранее Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Соединенных Штатах отсутствует консолидированная позиция по поддержке Киева.
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общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, cbs
Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, CBS
17:39 14.04.2025
 
"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в "ужасной работе", приведшей к началу боевых действий

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© AFP / Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу боевых действий на Украине.
"Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя… я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения… Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Соединенных Штатах отсутствует консолидированная позиция по поддержке Киева.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
"Бесчестный деятель". Трамп обрушился на Зеленского после выходки на ТВ
10:23
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд ТрампCBS
 
 
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