https://1prime.ru/20250414/tramp-856671594.html

"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта

"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Ужасная работа". Трамп обвинил Зеленского и Байдена в разжигании конфликта

Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:39+0300

2025-04-14T17:39+0300

2025-04-14T17:39+0300

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу боевых действий на Украине. "Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя… я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю, чтобы остановить смерть и разрушения… Зеленский и мошенник Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому балагану начаться", - написал он в своей соцсети Truth Social. Ранее Зеленский в интервью CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Соединенных Штатах отсутствует консолидированная позиция по поддержке Киева.

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общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, cbs