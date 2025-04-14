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АТОР отметила рост спроса на туры по России на майские праздники - 14.04.2025, ПРАЙМ
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АТОР отметила рост спроса на туры по России на майские праздники
АТОР отметила рост спроса на туры по России на майские праздники - 14.04.2025, ПРАЙМ
АТОР отметила рост спроса на туры по России на майские праздники
Более 3 миллионов турпоездок по стране совершат россияне в первой половине мая, что на 10% выше показателя 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:04+0300
2025-04-14T10:36+0300
туризм
россия
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сочи
атор
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3 миллионов турпоездок по стране совершат россияне в первой половине мая, что на 10% выше показателя 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "С 28 апреля по 12 мая внутри страны отдохнут около 3,1 миллиона туристов, две трети из которых придётся на первые праздничные дни с 1 по 4 мая… Общее количество туристов в России на предстоящие майские праздники примерно на 10% больше, чем в 2024 году", - сообщили в АТОР. По данным ассоциации, в ТОП-5 регионов по спросу входят: Краснодарский Край (38%), где лидирует Сочи (60% от общего бронирования всех кубанских курортов), Кавминводы (12%), Санкт-Петербург (11%), Москва и Подмосковье (9%), Крым и Калининградская область(по 6%). Также спросом пользуются поездки на Северный Кавказ, в Татарстан (Казань) и речные круизы. "Характерная черта потребительского поведения этого года – большая глубина продаж. К концу первой декады апреля реализовано около 85% всего российского ассортимента на майские праздники, причем места в экскурсионных турах уже почти закончились. Оставшиеся предложения будут реализованы за неделю", - прогнозируют в АТОР. Умеренный рост спроса в АТОР объясняют ростом цен на отели на 5-17% по сравнением с прошлым годом, увеличением числа поездок за рубеж в связи с укреплением рубля и информационным фоном вокруг последствий ЧП в Анапе, что сдерживает рост продаж на всём черноморском побережье. "Также на динамику спроса оказало влияние повышения стоимости внутренних авиаперелётов. Часть жителей крупных мегаполисов выбрала для майского отдыха поездки на личном авто в соседние регионы, отели или санатории в радиусе 300-500 километров", - заключили в ассоциации.
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туризм, россия, краснодарский край, сочи, атор, крым, калининград, казань, путешествия
Туризм, РОССИЯ, Краснодарский край, СОЧИ, АТОР, КРЫМ, КАЛИНИНГРАД, КАЗАНЬ, путешествия
10:04 14.04.2025 (обновлено: 10:36 14.04.2025)
 
АТОР отметила рост спроса на туры по России на майские праздники

АТОР: спрос на туры по России в период майских праздников вырос за год на 10%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3 миллионов турпоездок по стране совершат россияне в первой половине мая, что на 10% выше показателя 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"С 28 апреля по 12 мая внутри страны отдохнут около 3,1 миллиона туристов, две трети из которых придётся на первые праздничные дни с 1 по 4 мая… Общее количество туристов в России на предстоящие майские праздники примерно на 10% больше, чем в 2024 году", - сообщили в АТОР.
По данным ассоциации, в ТОП-5 регионов по спросу входят: Краснодарский Край (38%), где лидирует Сочи (60% от общего бронирования всех кубанских курортов), Кавминводы (12%), Санкт-Петербург (11%), Москва и Подмосковье (9%), Крым и Калининградская область(по 6%). Также спросом пользуются поездки на Северный Кавказ, в Татарстан (Казань) и речные круизы.
"Характерная черта потребительского поведения этого года – большая глубина продаж. К концу первой декады апреля реализовано около 85% всего российского ассортимента на майские праздники, причем места в экскурсионных турах уже почти закончились. Оставшиеся предложения будут реализованы за неделю", - прогнозируют в АТОР.
Умеренный рост спроса в АТОР объясняют ростом цен на отели на 5-17% по сравнением с прошлым годом, увеличением числа поездок за рубеж в связи с укреплением рубля и информационным фоном вокруг последствий ЧП в Анапе, что сдерживает рост продаж на всём черноморском побережье.
"Также на динамику спроса оказало влияние повышения стоимости внутренних авиаперелётов. Часть жителей крупных мегаполисов выбрала для майского отдыха поездки на личном авто в соседние регионы, отели или санатории в радиусе 300-500 километров", - заключили в ассоциации.
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ТуризмРОССИЯКраснодарский крайСОЧИАТОРКРЫМКАЛИНИНГРАДКАЗАНЬпутешествия
 
 
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