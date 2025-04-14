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Туроператор Fun&Sun запустил чартеры из России во Вьетнам на летний период

Туроператор Fun&Sun запустил чартеры из России во Вьетнам на летний период - 14.04.2025, ПРАЙМ

Туроператор Fun&Sun запустил чартеры из России во Вьетнам на летний период

Туроператор Fun&Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:25+0300

2025-04-14T15:25+0300

2025-04-14T15:25+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun запустил чартеры во Вьетнам из Москвы и ещё трёх крупных городов, программа продлится с мая по октябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Летняя чартерная программа Fun&Sun на популярный вьетнамский курорт Нячанг стартует в мае и завершится в октябре. Отправиться в Нячанг можно будет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска", - сообщили в туроператоре. Уточняется, что из Москвы и других городов рейсы будут осуществляться дважды в неделю авиакомпанией Red Wings. Из аэропорта "Домодедово" первый чартер вылетает 14 мая. Из других городов старт полетных программ запланирован на следующие даты: Казань — с 10 мая, Красноярск — с 16 мая, Екатеринбург — с 20 мая. В пресс-службе отмечают, что виза для въезда во Вьетнам на срок до 45 дней гражданам России не требуется. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что Нячанг в летнем сезоне станет самым обеспеченным прямой перевозкой курортом Юго-Восточной Азии. Сюда будут летать четыре авиакомпании из 14 городов России. "Конкуренция на направлении становится высокой. По всей видимости, с таким объемом перевозки, Вьетнам войдет в пятёрку самых массовых выездных направлений лета 2025 года", - говорится в сообщении АТОР. По данным ассоциации, помимо Fun&Sun на курорт уже летают из девяти городов РФ клиенты туроператоров Anex и "Интурист" на самолётах Azur Air. Туристы Coral Travel и Pegas Touristik полетят из восьми городов России на самолётах авиакомпании "Икар". Из Москвы в Нячанг с 22 марта летает также "Аэрофлот". На этих рейсах блоки мест есть у "Библио-Глобуса", также на них формируют пакетные туры и другие туроператоры.

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fun&sun, атор, россия, вьетнам, туризм, путешествия, чартеры