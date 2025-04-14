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В России резко сократились продажи УАЗов - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В России резко сократились продажи УАЗов
В России резко сократились продажи УАЗов - 14.04.2025, ПРАЙМ
В России резко сократились продажи УАЗов
В первом квартале 2025 года российские дилеры УАЗа реализовали около 4,9 тысячи новых автомобилей, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:32+0300
2025-04-14T10:32+0300
уаз
россия
авто
продажа автомобилей
бизнес
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В первом квартале 2025 года российские дилеры УАЗа реализовали около 4,9 тысячи новых автомобилей, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает портал Wroom.ru. В целом по рынку снижение составило 25%.Согласно данным портала, наибольший вклад в продажи по-прежнему вносит линейка УАЗ СГР, более известная как "буханка", — было продано 2148 таких машин. Внедорожник "Патриот" оказался менее востребованным: его выбрали лишь 1179 покупателей, что на 40% ниже показателей прошлого года.При этом за тот же период китайский внедорожник "Танк 300", несмотря на более высокую стоимость, был продан в количестве около 2000 единиц.Несмотря на сложную ситуацию в России, УАЗ продолжает развивать экспортное направление. В марте на кубинском заводе EISA был собран первый тестовый образец модели "Патриот", а в ближайшие месяцы планируется запуск серийного производства. Также на предприятии в Гаване собираются наладить выпуск модели "УАЗ Пикап", что потенциально откроет новые зарубежные рынки для российского автопроизводителя.
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уаз, россия, авто, продажа автомобилей, бизнес
УАЗ, РОССИЯ, Авто, продажа автомобилей, Бизнес
10:32 14.04.2025
 
В России резко сократились продажи УАЗов

Wroom.ru: спрос на российские авто УАЗ упал на 40%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. В первом квартале 2025 года российские дилеры УАЗа реализовали около 4,9 тысячи новых автомобилей, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает портал Wroom.ru. В целом по рынку снижение составило 25%.
Согласно данным портала, наибольший вклад в продажи по-прежнему вносит линейка УАЗ СГР, более известная как "буханка", — было продано 2148 таких машин. Внедорожник "Патриот" оказался менее востребованным: его выбрали лишь 1179 покупателей, что на 40% ниже показателей прошлого года.
При этом за тот же период китайский внедорожник "Танк 300", несмотря на более высокую стоимость, был продан в количестве около 2000 единиц.
Несмотря на сложную ситуацию в России, УАЗ продолжает развивать экспортное направление. В марте на кубинском заводе EISA был собран первый тестовый образец модели "Патриот", а в ближайшие месяцы планируется запуск серийного производства. Также на предприятии в Гаване собираются наладить выпуск модели "УАЗ Пикап", что потенциально откроет новые зарубежные рынки для российского автопроизводителя.
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