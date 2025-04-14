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Андрей Юрьевич Воробьев. Биографическая справка - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Андрей Юрьевич Воробьев. Биографическая справка
Андрей Юрьевич Воробьев. Биографическая справка - 14.04.2025, ПРАЙМ
Андрей Юрьевич Воробьев. Биографическая справка
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает в понедельник 55-летие. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T00:58+0300
2025-04-14T00:58+0300
общество
московская область
рф
москва
андрей воробьев
сергей шойгу
единая россия
совет федерации
вшэ
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает в понедельник 55-летие. Ниже приводится биографическая справка. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский государственный деятель, заместитель председателя Совета Федерации РФ. В 1995 году Андрей Воробьев окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ), в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли министерства торговли РФ по специальности "экономист-международник со знанием иностранного языка", в 2006 году – Государственный университет – Высшую школу экономики (Москва), Институт коммуникационного менеджмента (ныне Высшая школа экономики имеет статус Национального исследовательского университета), получил степень магистра делового администрирования по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук (2006). Позднее Воробьев читал в ВШЭ лекции на кафедре теории и практики взаимодействия бизнеса и власти. В 1988-1989 годах проходил военную службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ). В 1991-1998 годах занимался организацией и развитием собственного бизнеса. В 1998-2000 годах – генеральный директор ЗАО "Русская рыбная компания". В 2000 году Андрей Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу. Курировал работу комитета по проблемам Севера, Госрезерв, отвечал за международные контакты. С 2000 по 2012 год являлся президентом межрегионального общественного фонда поддержки всероссийской политической партии "Единая Россия". В 2002-2003 годах – член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, заместитель председателя комиссии Совфеда по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, член комитета по бюджету и налогам. В 2003-2011 годах – депутат Государственной думы четвертого и пятого созывов, заместитель руководителя фракции "Единая Россия". В 2005-2012 годах являлся руководителем центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия". С 2011 года до 8 ноября 2012 года – депутат Государственной думы шестого созыва, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы. С 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области. 8 сентября 2013 года Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области, получив 78,94% голосов избирателей. 9 сентября 2018 года был переизбран губернатором Московской области, набрал 62,52% голосов. 10 сентября 2023 года в третий раз победил на выборах губернатора Московской области. За него проголосовали 83,68% избирателей. 14 сентября официально вступил в должность губернатора Московской области. Член президиума Госсовета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных". Входит в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Член бюро высшего совета партии "Единая Россия". Андрей Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Имеет благодарность президента РФ (2020).
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , московская область, рф, москва, андрей воробьев, сергей шойгу, единая россия, совет федерации, вшэ
Общество , Московская область, РФ, МОСКВА, Андрей Воробьев, Сергей Шойгу, Единая Россия, Совет Федерации, ВШЭ
00:58 14.04.2025
 
Андрей Юрьевич Воробьев. Биографическая справка

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает 55-летие

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает в понедельник 55-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский государственный деятель, заместитель председателя Совета Федерации РФ.
В 1995 году Андрей Воробьев окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ), в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли министерства торговли РФ по специальности "экономист-международник со знанием иностранного языка", в 2006 году – Государственный университет – Высшую школу экономики (Москва), Институт коммуникационного менеджмента (ныне Высшая школа экономики имеет статус Национального исследовательского университета), получил степень магистра делового администрирования по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук (2006). Позднее Воробьев читал в ВШЭ лекции на кафедре теории и практики взаимодействия бизнеса и власти.
В 1988-1989 годах проходил военную службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ).
В 1991-1998 годах занимался организацией и развитием собственного бизнеса.
В 1998-2000 годах – генеральный директор ЗАО "Русская рыбная компания".
В 2000 году Андрей Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу. Курировал работу комитета по проблемам Севера, Госрезерв, отвечал за международные контакты.
С 2000 по 2012 год являлся президентом межрегионального общественного фонда поддержки всероссийской политической партии "Единая Россия".
В 2002-2003 годах – член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, заместитель председателя комиссии Совфеда по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, член комитета по бюджету и налогам.
В 2003-2011 годах – депутат Государственной думы четвертого и пятого созывов, заместитель руководителя фракции "Единая Россия".
В 2005-2012 годах являлся руководителем центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".
С 2011 года до 8 ноября 2012 года – депутат Государственной думы шестого созыва, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы.
С 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области.
8 сентября 2013 года Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области, получив 78,94% голосов избирателей.
9 сентября 2018 года был переизбран губернатором Московской области, набрал 62,52% голосов.
10 сентября 2023 года в третий раз победил на выборах губернатора Московской области. За него проголосовали 83,68% избирателей. 14 сентября официально вступил в должность губернатора Московской области.
Член президиума Госсовета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных".
Входит в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
Член бюро высшего совета партии "Единая Россия".
Андрей Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Имеет благодарность президента РФ (2020).
 
ОбществоМосковская областьРФМОСКВААндрей ВоробьевСергей ШойгуЕдиная РоссияСовет ФедерацииВШЭ
 
 
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