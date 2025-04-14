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Зеленский заявил, что не может сказать, как вернуть территории Украины

Зеленский заявил, что не может сказать, как вернуть территории Украины - 14.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что не может сказать, как вернуть территории Украины

Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T06:48+0300

2025-04-14T06:48+0300

2025-04-14T06:48+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины. "Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их (территории - ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, как для него выглядит справедливый мир. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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