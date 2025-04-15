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В Москве выставили на продажу раритетный Mercedes-Benz W111

В Москве выставили на продажу раритетный Mercedes-Benz W111 - 15.04.2025, ПРАЙМ

В Москве выставили на продажу раритетный Mercedes-Benz W111

В России появилась возможность приобрести классическое купе Mercedes-Benz 220SEb Coupe W111. Объявление с редкой моделью было опубликовано на платформе Авито... | 15.04.2025, ПРАЙМ

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести классическое купе Mercedes-Benz 220SEb Coupe W111. Объявление с редкой моделью было опубликовано на платформе Авито Авто.Mercedes-Benz 220 SEb Coupe W111 – это автомобиль представительского класса, который выпускался с 1959 по 1971 год. За этот период было выпущено 370 тысяч единиц модели во трех типах кузова: купе, седан и кабриолет. Примечательно, что купе стоило дороже всего из-за более сложного процесса сборки.Автомобиль прославился на весь мир благодаря усовершенствованной системе безопасности. Именно эта машина прошла первый в истории компании краш-тест и показала блестящие результаты. Высокий уровень безопасности был достигнут за счет буферных зон, расположенных под передними и задними бамперами. Они помогают поглощать большую часть энергии удара. Также автомобиль оснащен травмобезопасной рулевой колонкой, мягкой передней панелью и выдвижными ремнями безопасности.Культовая модель даже снималась в кино. Например, машина появилась в советском шпионском детективе киностудии имени М. Горького “Ошибка резидента”. Кроме того, похожая модель нежно-голубого цвета – Mercedes-Benz 220Sb W11 в кузове седан – был в автопарке знаменитого футболиста Пеле.Представленный на Авито Авто экземпляр был выпущен в 1964 году и расположен в Москве. Автомобиль за 12 500 000 рублей сохранился в отличном состоянии, в том числе благодаря тому, что владелец реставрировал его в авторитетной мастерской и сохранил родные запчасти. В движение машину приводит 2,2-литровый бензиновый двигатель с электронной системой впрыска топлива от Robert Bosch GmbH. Благодаря этому автомобиль отличается увеличенной мощностью - 120 л.с. и разгоняется до 170 км/ч.Изящное купе насыщенного бордового цвета сразу привлекает внимание эффектным дизайном: удлиненным силуэтом с покатой задней частью, выразительной решеткой радиатора с частыми прутьями, массивными хромированными бамперами, а также двойными круглыми фарами, расположенными вертикально друг под другом.Бежевый салон, выполненный из премиальных материалов, органично дополняет “вишневый” экстерьер и: деревянные вставки на приборной панели, крупный черный руль из слоновой кости с хромированными спицами, кожаная обивка сидений. Также в интерьере есть ряд дополнительных опций: кондиционер, стеклоподъемники и т.д.Mercedes-Benz 220 SEb Coupe W111 – идеальный автомобиль для водителей, которые ценят безопасность и комфорт. Эта машина является воплощением элегантности и грациозности на дороге.

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эксклюзив, авто