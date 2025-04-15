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"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу - 15.04.2025, ПРАЙМ
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"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу
"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу - 15.04.2025, ПРАЙМ
"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу
Истребитель ВСУ F-16 сбила новая российская ракета "земля – воздух" большой дальности 40Н6, которая не имеет аналогов в мире. Об этом рассказывается в... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:32+0300
2025-04-15T14:42+0300
спецоперация на украине
украина
f-16
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Истребитель ВСУ F-16 сбила новая российская ракета "земля – воздух" большой дальности 40Н6, которая не имеет аналогов в мире. Об этом рассказывается в публикации авторитетного американского журнала Military Watch Magazine. Как отмечается, что 12 апреля ВВС Украины сообщили о потере F-16 и гибели пилота, после чего Минобороны РФ заявило, что средства российской ПВО сбили этот истребитель. Авторы статьи подчеркивают, что косвенно факт уничтожения истребителя был подтвержден и Владимиром Зеленским, который пообещал "решительный и точный" ответ ВСУ на потерю F-16.Факт того, что был сбит F-16, говорится в статье, удивил экспертов. Ведь аналитики считают эти истребители устаревшими, в связи с чем украинцы применяют их исключительно вдали от линии фронта. А раз истребитель был поражен в глубоком тылу, то экспертное сообщество сделало вывод, что Россия применила свою новую ракету 40Н6, которая не имеет аналогов в мире, и таким образом доказала, что 40Н6 способна поражать цели на расстоянии 400 км. При этом сообщается, что ракеты 40Н6 могут применять ЗРК и С-400, и С-500, что с учетом высокого уровня мобильности этих систем в еще большей степени осложнит для ВСУ нацеливание и борьбу с ПВО.
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украина, f-16, россия, пво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, РОССИЯ, ПВО
14:32 15.04.2025 (обновлено: 14:42 15.04.2025)
 
"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу

MWM: российская зенитная ракета 40Н6 сбила F-16 в глубоком украинском тылу

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. WooleverСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Airman 1st Class Ericka A. Woolever
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Истребитель ВСУ F-16 сбила новая российская ракета "земля – воздух" большой дальности 40Н6, которая не имеет аналогов в мире. Об этом рассказывается в публикации авторитетного американского журнала Military Watch Magazine.
Как отмечается, что 12 апреля ВВС Украины сообщили о потере F-16 и гибели пилота, после чего Минобороны РФ заявило, что средства российской ПВО сбили этот истребитель. Авторы статьи подчеркивают, что косвенно факт уничтожения истребителя был подтвержден и Владимиром Зеленским, который пообещал "решительный и точный" ответ ВСУ на потерю F-16.
Факт того, что был сбит F-16, говорится в статье, удивил экспертов. Ведь аналитики считают эти истребители устаревшими, в связи с чем украинцы применяют их исключительно вдали от линии фронта. А раз истребитель был поражен в глубоком тылу, то экспертное сообщество сделало вывод, что Россия применила свою новую ракету 40Н6, которая не имеет аналогов в мире, и таким образом доказала, что 40Н6 способна поражать цели на расстоянии 400 км.
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При этом сообщается, что ракеты 40Н6 могут применять ЗРК и С-400, и С-500, что с учетом высокого уровня мобильности этих систем в еще большей степени осложнит для ВСУ нацеливание и борьбу с ПВО.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАF-16РОССИЯПВО
 
 
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