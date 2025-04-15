https://1prime.ru/20250415/f-16--856702032.html

"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу

"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу - 15.04.2025, ПРАЙМ

"Нет аналогов". В США объяснили, как РФ удалось сбить F-16 в глубоком тылу

Истребитель ВСУ F-16 сбила новая российская ракета "земля – воздух" большой дальности 40Н6, которая не имеет аналогов в мире. Об этом рассказывается в... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T14:32+0300

2025-04-15T14:32+0300

2025-04-15T14:42+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Истребитель ВСУ F-16 сбила новая российская ракета "земля – воздух" большой дальности 40Н6, которая не имеет аналогов в мире. Об этом рассказывается в публикации авторитетного американского журнала Military Watch Magazine. Как отмечается, что 12 апреля ВВС Украины сообщили о потере F-16 и гибели пилота, после чего Минобороны РФ заявило, что средства российской ПВО сбили этот истребитель. Авторы статьи подчеркивают, что косвенно факт уничтожения истребителя был подтвержден и Владимиром Зеленским, который пообещал "решительный и точный" ответ ВСУ на потерю F-16.Факт того, что был сбит F-16, говорится в статье, удивил экспертов. Ведь аналитики считают эти истребители устаревшими, в связи с чем украинцы применяют их исключительно вдали от линии фронта. А раз истребитель был поражен в глубоком тылу, то экспертное сообщество сделало вывод, что Россия применила свою новую ракету 40Н6, которая не имеет аналогов в мире, и таким образом доказала, что 40Н6 способна поражать цели на расстоянии 400 км. При этом сообщается, что ракеты 40Н6 могут применять ЗРК и С-400, и С-500, что с учетом высокого уровня мобильности этих систем в еще большей степени осложнит для ВСУ нацеливание и борьбу с ПВО.

https://1prime.ru/20250221/svo-855143170.html

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украина, f-16, россия, пво