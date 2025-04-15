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В России снова доступен к покупке новый Honda XR-V

В России снова доступен к покупке новый Honda XR-V - 15.04.2025, ПРАЙМ

В России снова доступен к покупке новый Honda XR-V

На российском авторынке вновь стал доступен к покупке Honda XR-V, попавший в страну благодаря параллельному импорту и альтернативным каналам поставок, сообщает... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:43+0300

2025-04-15T11:43+0300

2025-04-15T11:43+0300

honda

авто

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. На российском авторынке вновь стал доступен к покупке Honda XR-V, попавший в страну благодаря параллельному импорту и альтернативным каналам поставок, сообщает портал "Автоновости дня". Автомобиль в основном предлагается под заказ, а стартовая цена на популярных торговых платформах начинается от 2,2 миллиона рублей.Портал провел сравнение, согласно которому сопоставимый по габаритам Geely Coolray обойдется минимум в 2,79 миллиона рублей, а спортивная версия LADA Vesta Sportline мощностью 118 л.с. стоит от 2,27 миллиона до 2,44 миллиона рублей в зависимости от кузова.Как отмечает "Автоновости дня", самую доступную версию XR-V предлагает компания из Владивостока, где за 2,2 миллиона рублей можно заказать машину в исполнении Passionate Edition. В указанную сумму уже включены все расходы: утильсбор, пошлина и комплект документов. Комплектация включает тканево-кожаную отделку салона, мультируль с базовым функционалом, кондиционер и электронный "ручник".Еще один продавец из Владивостока выставляет более укомплектованную версию с ярко-оранжевым кузовом, контрастным кожаным салоном и рулем с полным набором кнопок за 2,4 миллиона рублей. В Перми такая же модель с доставкой обойдётся уже в 2,86 миллиона рублей, а в Хабаровске доступна в наличии за 2, 5 миллиона рублей. В Москве Honda XR-V пока представлен лишь в одном экземпляре, стоимость которого составляет 3,55 миллиона рублей, добавил портал. Все модификации XR-V, представленные в России, оснащены одинаково: 1,5-литровый атмосферник на 124 л.с., вариатор и передний привод. Кроссоверы собираются на совместном предприятии Dongfeng-Honda и изначально ориентированы на китайский рынок.

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honda, авто, продажа автомобилей, россия