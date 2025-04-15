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В "Рольфе" спрогнозировали сроки возвращения Kia на российский авторынок - 15.04.2025, ПРАЙМ
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В "Рольфе" спрогнозировали сроки возвращения Kia на российский авторынок
В "Рольфе" спрогнозировали сроки возвращения Kia на российский авторынок - 15.04.2025, ПРАЙМ
В "Рольфе" спрогнозировали сроки возвращения Kia на российский авторынок
Возврата Kia и других иностранных брендов в Россию стоит ждать не ранее чем через 2-3 года, переговоров по возобновлению поставок нет, рассказал РИА Новости... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T14:37+0300
2025-04-15T14:37+0300
авто
зарубежные компании
kia
россия
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Возврата Kia и других иностранных брендов в Россию стоит ждать не ранее чем через 2-3 года, переговоров по возобновлению поставок нет, рассказал РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что в долгосрочном плане продаж, представленном Kia 9 апреля в ходе "CEO Investor Day", вновь начали фигурировать цифры по России. На мероприятии публично были представлены данные только по крупнейшим рынкам, однако, по словам источников агентства, в общий прогнозируемый объем продаж компании в 2030 году, который должен составить 4,19 миллиона машин, были включены и 50 тысяч автомобилей для реализации на российском рынке. Ряд российских СМИ трактовал это как план продаж KIA на этот год. В Hyundai Motor Group не стали подтверждать РИА Новости включение России в планы Kia по продажам, указав, что сообщения со ссылкой на представителей автомобильной индустрии зачастую являются неточными и впоследствии преувеличиваются в СМИ, нанося ущерб южнокорейским брендам. "Никаких работ и движений по возобновлению прямых поставок, на данный момент, нет… Ничего не происходит на данном треке. Горизонт, в котором мы можем допустить возвращения ушедших брендов - 2-3 года", - сказал Иванов. Он отметил, что озвученная сумма в 50 тысяч автомобилей при сегодняшних объемах продаж новых автомобилей в России звучит нереалистично. "Даже если они начнут работу через месяц - это невозможно. Нынешний рынок просто неспособен столько потребить", - уточнил эксперт. Иванов добавил, что подобная информация в медиа является негативным фактором, оказывающим влияние на российский автомобильный рынок, так как покупатели надеются увидеть в дилерских центрах автомобили с ценами трехлетней давности и ждут их возвращения.
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авто, зарубежные компании, kia, россия
Авто, зарубежные компании, Kia, РОССИЯ
14:37 15.04.2025
 
В "Рольфе" спрогнозировали сроки возвращения Kia на российский авторынок

Директор "Рольф" Иванов: Kia может вернуться в Россию не ранее чем через 2-3 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Kia
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Возврата Kia и других иностранных брендов в Россию стоит ждать не ранее чем через 2-3 года, переговоров по возобновлению поставок нет, рассказал РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что в долгосрочном плане продаж, представленном Kia 9 апреля в ходе "CEO Investor Day", вновь начали фигурировать цифры по России. На мероприятии публично были представлены данные только по крупнейшим рынкам, однако, по словам источников агентства, в общий прогнозируемый объем продаж компании в 2030 году, который должен составить 4,19 миллиона машин, были включены и 50 тысяч автомобилей для реализации на российском рынке. Ряд российских СМИ трактовал это как план продаж KIA на этот год.
В Hyundai Motor Group не стали подтверждать РИА Новости включение России в планы Kia по продажам, указав, что сообщения со ссылкой на представителей автомобильной индустрии зачастую являются неточными и впоследствии преувеличиваются в СМИ, нанося ущерб южнокорейским брендам.
"Никаких работ и движений по возобновлению прямых поставок, на данный момент, нет… Ничего не происходит на данном треке. Горизонт, в котором мы можем допустить возвращения ушедших брендов - 2-3 года", - сказал Иванов.
Он отметил, что озвученная сумма в 50 тысяч автомобилей при сегодняшних объемах продаж новых автомобилей в России звучит нереалистично. "Даже если они начнут работу через месяц - это невозможно. Нынешний рынок просто неспособен столько потребить", - уточнил эксперт.
Иванов добавил, что подобная информация в медиа является негативным фактором, оказывающим влияние на российский автомобильный рынок, так как покупатели надеются увидеть в дилерских центрах автомобили с ценами трехлетней давности и ждут их возвращения.
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