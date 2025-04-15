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Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков

Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков - 15.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков

Застройщики, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты по ставке 10%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T20:26+0300

2025-04-15T20:26+0300

2025-04-15T20:27+0300

экономика

эльвира набиуллина

застройщики

ставки по кредитам

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Застройщики, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты по ставке 10%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни. "У нас сейчас застройщики, несмотря на повышение ключевой ставки, получают кредиты для строительства под 10% в среднем. Поэтому это, в принципе, ресурс, который гораздо дешевле, чем среднерыночная ставка", - сказала она.

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эльвира набиуллина, застройщики, ставки по кредитам