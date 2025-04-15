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Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков
Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков - 15.04.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков
Застройщики, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты по ставке 10%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T20:26+0300
2025-04-15T20:27+0300
экономика
эльвира набиуллина
застройщики
ставки по кредитам
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Застройщики, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты по ставке 10%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни. "У нас сейчас застройщики, несмотря на повышение ключевой ставки, получают кредиты для строительства под 10% в среднем. Поэтому это, в принципе, ресурс, который гораздо дешевле, чем среднерыночная ставка", - сказала она.
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эльвира набиуллина, застройщики, ставки по кредитам
Экономика, Эльвира Набиуллина, застройщики, ставки по кредитам
20:26 15.04.2025 (обновлено: 20:27 15.04.2025)
 
Набиуллина назвала ставки по кредитам для застройщиков

Набиуллина: застройщики получают кредиты по ставке 10%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Москва-сити"
Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Застройщики, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты по ставке 10%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни.
"У нас сейчас застройщики, несмотря на повышение ключевой ставки, получают кредиты для строительства под 10% в среднем. Поэтому это, в принципе, ресурс, который гораздо дешевле, чем среднерыночная ставка", - сказала она.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7%
28 марта, 14:46
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллиназастройщикиставки по кредитам
 
 
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