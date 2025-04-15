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МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти - 15.04.2025, ПРАЙМ
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МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти
МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти - 15.04.2025, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки - до 1,24 миллиона | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:02+0300
2025-04-15T11:02+0300
энергетика
нефть
мэа
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки - до 1,24 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 104,25 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Согласно прогнозам, мировое предложение нефти вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,3 миллиона баррелей в среднем в 2025 году, и еще на 950 тысяч баррелей в сутки в 2026 году - это выше наших оценок роста спроса на 730 тысяч баррелей в сутки и 690 тысяч баррелей в сутки соответственно", - считают в МЭА. Согласно приложенным таблицам, по оценке МЭА, добыча нефти в мире вырастет по итогам года по сравнению с прошлым годом на 1,24 миллиона баррелей в сутки, до 104,25 миллиона. Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до 104,51 миллиона баррелей в день. Таким образом, оно снизило прогноз прироста на 26 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, в следующем году МЭА прогнозирует рост нефтедобычи в мире ещё на 950 тысяч баррелей в сутки, до 105,2 миллиона.
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нефть, мэа
Энергетика, Нефть, МЭА
11:02 15.04.2025
 
МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти

МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти на 26 тысяч баррелей в сутки

нефтекачалки
нефтекачалки
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки - до 1,24 миллиона - и ожидает теперь, что добыча составит в среднем 104,25 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Согласно прогнозам, мировое предложение нефти вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,3 миллиона баррелей в среднем в 2025 году, и еще на 950 тысяч баррелей в сутки в 2026 году - это выше наших оценок роста спроса на 730 тысяч баррелей в сутки и 690 тысяч баррелей в сутки соответственно", - считают в МЭА.
Согласно приложенным таблицам, по оценке МЭА, добыча нефти в мире вырастет по итогам года по сравнению с прошлым годом на 1,24 миллиона баррелей в сутки, до 104,25 миллиона.
Месяцем ранее МЭА прогнозировало, что добыча вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до 104,51 миллиона баррелей в день. Таким образом, оно снизило прогноз прироста на 26 тысяч баррелей в сутки.
Кроме того, в следующем году МЭА прогнозирует рост нефтедобычи в мире ещё на 950 тысяч баррелей в сутки, до 105,2 миллиона.
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