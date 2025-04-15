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Запасы нефти в странах ОЭСР снизились в феврале - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Запасы нефти в странах ОЭСР снизились в феврале
Запасы нефти в странах ОЭСР снизились в феврале - 15.04.2025, ПРАЙМ
Запасы нефти в странах ОЭСР снизились в феврале
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 21,8 миллиона баррелей,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:03+0300
2025-04-15T11:03+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 21,8 миллиона баррелей, составив 2,73 миллиарда баррелей, что стало самым низким уровнем с сентября 2022 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 21,8 миллиона баррелей в феврале, что меньше обычного сезонного снижения на 29 миллионов баррелей. После шести последовательных месяцев сокращения общие запасы в размере 2 730 миллионов баррелей оказались на самом низком уровне с сентября 2022 года, покрыв 60,7 дней форвардного спроса", - сказано в докладе. Мировые запасы нефти выросли на 21,9 миллиона баррелей в месячном исчислении, до 7,647 миллиарда баррелей в феврале, и по-прежнему находятся на самом низком уровне своего среднего пятилетнего значения. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, мэа, опек
Нефть, ОЭСР, МЭА, ОПЕК
11:03 15.04.2025
 
Запасы нефти в странах ОЭСР снизились в феврале

МЭА: запасы нефти в странах ОЭСР в феврале снизились на 21,8 миллиона баррелей

© fotolia.com / Edelweiss%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© fotolia.com / Edelweiss
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 21,8 миллиона баррелей, составив 2,73 миллиарда баррелей, что стало самым низким уровнем с сентября 2022 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) ОЭСР сократились на 21,8 миллиона баррелей в феврале, что меньше обычного сезонного снижения на 29 миллионов баррелей. После шести последовательных месяцев сокращения общие запасы в размере 2 730 миллионов баррелей оказались на самом низком уровне с сентября 2022 года, покрыв 60,7 дней форвардного спроса", - сказано в докладе.
Мировые запасы нефти выросли на 21,9 миллиона баррелей в месячном исчислении, до 7,647 миллиарда баррелей в феврале, и по-прежнему находятся на самом низком уровне своего среднего пятилетнего значения.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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НефтьОЭСРМЭАОПЕК
 
 
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