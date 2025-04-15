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Страны ОПЕК+ нарастили объем нефтедобычи - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Страны ОПЕК+ нарастили объем нефтедобычи
Страны ОПЕК+ нарастили объем нефтедобычи - 15.04.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ нарастили объем нефтедобычи
Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в марте увеличили нефтедобычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 34,78 миллиона баррелей в сутки,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:03+0300
2025-04-15T11:03+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в марте увеличили нефтедобычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 34,78 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 1,12 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, согласно приложенной таблице, в марте добыча стран-участниц соглашения составила 34,78 миллиона баррелей в сутки против 34,73 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,66 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства. По оценкам агентства, Россия превысила свой целевой уровень на 120 тысяч баррелей в сутки. В целом в марте добыча нефти всех стран ОПЕК+ снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 41,64 миллиона баррелей. "Поставки как из Ирана, так и из Венесуэлы упали, в то же время предварительные данные отслеживания танкеров показали, что отгрузки нефти также снизились. Скромный рост на Ближнем Востоке и в других местах не смог компенсировать сокращение производства", - говорится в докладе. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также до 15 апреля страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставят секретариату ОПЕК+ обновленные планы по компенсации.
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нефть, иран, венесуэла, оаэ, опек, мэа
Энергетика, Нефть, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ОАЭ, ОПЕК, МЭА
11:03 15.04.2025
 
Страны ОПЕК+ нарастили объем нефтедобычи

МЭА: страны ОПЕК+ в марте увеличили добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в марте увеличили нефтедобычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 34,78 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни на 1,12 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Так, согласно приложенной таблице, в марте добыча стран-участниц соглашения составила 34,78 миллиона баррелей в сутки против 34,73 миллиона баррелей месяцем ранее. При этом целевой уровень, по оценкам МЭА, составлял 33,66 миллиона баррелей с учетом добровольных сокращений и планов по компенсации перепроизводства. По оценкам агентства, Россия превысила свой целевой уровень на 120 тысяч баррелей в сутки.
В целом в марте добыча нефти всех стран ОПЕК+ снизилась на 150 тысяч баррелей в сутки, до 41,64 миллиона баррелей. "Поставки как из Ирана, так и из Венесуэлы упали, в то же время предварительные данные отслеживания танкеров показали, что отгрузки нефти также снизились. Скромный рост на Ближнем Востоке и в других местах не смог компенсировать сокращение производства", - говорится в докладе.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также до 15 апреля страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставят секретариату ОПЕК+ обновленные планы по компенсации.
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ЭнергетикаНефтьИРАНВЕНЕСУЭЛАОАЭОПЕКМЭА
 
 
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