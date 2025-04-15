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Россия нарастила доходы от экспорта нефти

Россия нарастила доходы от экспорта нефти - 15.04.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила доходы от экспорта нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте сохранила нефтяной экспорт на уровне, близком к февральскому - 7,38 миллиона баррелей в | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:05+0300

2025-04-15T11:05+0300

2025-04-15T11:43+0300

энергетика

россия

нефть

мэа

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте сохранила нефтяной экспорт на уровне, близком к февральскому - 7,38 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы относительно февраля выросли на 700 миллионов долларов, до 14,29 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства. "Ежедневные потоки экспорта нефти из России были стабильными по сравнению с предыдущим месяцем, но общие месячные объемы выросли, поскольку в марте было на три дня больше, чем в феврале. Следовательно, доходы от экспорта нефти увеличились по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на падение цен на нефть и нефтепродукты. Обвал цен на нефть после 2 апреля привел к тому, что все цены на российскую нефть оказались ниже предельного значения в 60 долларов за баррель", - говорится в докладе. По данным МЭА, экспорт нефти вырос за месяц на 30 тысяч баррелей в сутки, до 4,68 миллиона баррелей в сутки, что на 380 тысяч меньше, чем в марте 2024 года. Поставки нефтепродуктов снизились на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем, до 2,7 миллиона баррелей, что на 210 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее. В целом нефтяной экспорт оказался на 590 тысяч баррелей ниже, чем в марте прошлого года, но был на 10 тысяч баррелей выше, чем в феврале 2025 года. "Несмотря на то, что доходы выросли на 700 миллионов долларов по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 14,3 миллиарда долларов, это на 3,7 миллиарда долларов ниже уровня прошлого года. Снижение в основном отражает падение мировых цен на нефть с января, при этом North Sea Dated достигла самого низкого среднемесячного уровня с августа 2021 года", - добавляет МЭА. По данным приложенных таблиц, доходы от экспорта составили 14,29 миллиарда долларов. Как отмечает агентство, сильный спрос на сернистую нефть поддерживал скидки на российскую нефть марки Urals к Dubai на самом низком уровне с декабря прошлого года. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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россия, нефть, мэа