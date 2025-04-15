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Стоимость нефти растет третий торговый день подряд

Стоимость нефти растет третий торговый день подряд - 15.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет третий торговый день подряд

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются третий торговый день подряд, инвесторы ожидают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), следует | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T08:37+0300

2025-04-15T08:37+0300

2025-04-15T08:37+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются третий торговый день подряд, инвесторы ожидают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. По состоянию на 8.27 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34%, до 65,1 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 61,77 доллара. За два предыдущих дня котировки Brent поднялись на 2,45%, марки WTI - на 2,56%. Позднее во вторник ожидается публикация доклада МЭА, из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния рынка нефти. Инвесторы также обратили внимание на вышедший в понедельник апрельский доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Согласно документу, добыча нефти ОПЕК+ в марте снизилась на 37 тысяч баррелей в сутки к февралю - до 41,02 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 102 тысячи баррелей в сутки больше, чем договорились. "Макроэкономические настроения на текущий момент стабилизировались, и нефть на пути медленного восстановления", - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).

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нефть, опек, brent, цены, мэа