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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году - 15.04.2025, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) из-за эскалации внешнеторговой напряженности понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 300... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:05+0300

2025-04-15T11:05+0300

2025-04-15T11:05+0300

энергетика

мэа

нефть

добыча нефти

добыча нефти в мире

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) из-за эскалации внешнеторговой напряженности понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 300 тысяч баррелей в сутки, до 730 тысяч баррелей, и теперь ожидает его на уровне 103,54 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. При этом, по оценкам агентства, в прошлом году мировой спрос на нефть составил 102,81 миллиона баррелей в сутки, что на 70 тысяч баррелей в сутки меньше, чем было в предыдущем докладе. Исходя из этого, в текущем году спрос должен вырасти на 730 тысяч баррелей в сутки. В мартовском докладе МЭА ожидало роста спроса на нефть по итогам текущего года на 1,03 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в новом докладе агентство понизило прогноз на 300 тысяч баррелей в день. "Рост мирового спроса на нефть в 2025 году был пересмотрен в сторону понижения на 300 тысяч баррелей в сутки после публикации отчета в прошлом месяце и составил 730 тысяч баррелей в сутки, поскольку эскалация торговой напряженности негативно повлияла на экономические перспективы", - пояснили в МЭА. В следующем году МЭА прогнозирует замедление темпов роста спроса, который увеличится на 690 тысяч баррелей в сутки, до 104,23 миллиона. "Однако риски для прогнозов остаются высокими, учитывая быстро меняющийся макроэкономический фон", - подчеркнули в докладе.

https://1prime.ru/20250415/mea-856692039.html

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