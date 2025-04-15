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Россия снизила добычу нефти в марте, считает МЭА - 15.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия снизила добычу нефти в марте, считает МЭА
Россия снизила добычу нефти в марте, считает МЭА - 15.04.2025, ПРАЙМ
Россия снизила добычу нефти в марте, считает МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте снизила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,07 миллиона баррелей в сутки,... | 15.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-15T11:07+0300
2025-04-15T11:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте снизила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,07 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Согласно приложенным таблицам, в феврале добыча нефти в России составляла 9,08 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте снизилась до 9,07 миллиона баррелей. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – постепенно отменяются с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ – на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также до 15 апреля страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставят секретариату ОПЕК+ обновленные планы по компенсации. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
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россия, нефть, опек, мэа, добыча нефти, оаэ, иран
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК, МЭА, добыча нефти, ОАЭ, ИРАН
11:07 15.04.2025
 
Россия снизила добычу нефти в марте, считает МЭА

По мнению МЭА, Россия снизила добычу нефти до 9,07 миллиона баррелей в сутки

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте снизила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,07 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
Согласно приложенным таблицам, в феврале добыча нефти в России составляла 9,08 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте снизилась до 9,07 миллиона баррелей.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – постепенно отменяются с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ – на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – договорились ускорить выход из ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также до 15 апреля страны, превысившие целевые уровни добычи ранее, предоставят секретариату ОПЕК+ обновленные планы по компенсации.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
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11:05
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьОПЕКМЭАдобыча нефтиОАЭИРАН
 
 
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