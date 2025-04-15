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МЭА ожидает рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае лишь на 225 тысяч баррелей в сутки

МЭА ожидает рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае лишь на 225 тысяч баррелей в сутки - 15.04.2025, ПРАЙМ

МЭА ожидает рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае лишь на 225 тысяч баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что фактический рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае составит лишь 225 тысяч баррелей в сутки относительно марта... | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T11:09+0300

2025-04-15T11:09+0300

2025-04-15T11:09+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

алжир

оман

опек

мэа

добыча нефти

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что фактический рост нефтедобычи ОПЕК+ в мае составит лишь 225 тысяч баррелей в сутки относительно марта при планах увеличить добычу за это время на 750 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. "Новые майские квоты на 750 тысяч баррелей в сутки выше мартовских целей (включая… компенсации), но вместе это все еще значительно ниже текущих уровней добычи альянса. Учитывая недавние уровни соответствия, мы оцениваем, что фактический рост может составить всего 225 тысяч баррелей, поскольку только Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу на 190 тысяч баррелей в сутки с текущих уровней, в то время как Алжир, Россия и Оман вместе имеют менее 40 тысяч "свободных" баррелей в соответствии с соглашением", - говорится в докладе. Ранее МЭА сообщило, что страны ОПЕК+, участвующие в сделке, добывали в марте больше, чем договорились, на 1,12 миллиона баррелей в сутки. При этом, согласно материалам агентства, из восьми стран с добровольными сокращениями цели придерживался только Алжир. Саудовская Аравия превысила предел на 50 тысяч баррелей в сутки, Ирак - на 440 тысяч, Кувейт - на 100 тысяч, ОАЭ - на 350 тысяч, Казахстан - на 390 тысяч, Россия - на 120 тысяч, Оман - на 10 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250415/neft-856692958.html

саудовская аравия

алжир

оман

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нефть, саудовская аравия, алжир, оман, опек, мэа, добыча нефти