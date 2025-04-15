https://1prime.ru/20250415/neft-856702420.html

Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА

Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА - 15.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА

Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-15T14:39+0300

2025-04-15T14:39+0300

2025-04-15T14:39+0300

экономика

нефть

цены на нефтепродукты

мэа

опек

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. По состоянию на 14.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 64,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,31 доллара. Ранее во вторник МЭА опубликовало ежемесячный доклад. В документе агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки. Днем ранее при этом свой доклад опубликовала ОПЕК. Как следует из документа, организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки. Рынки также ожидают новостей о переговорах представителей Ирана и США. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры прошли позитивно и конструктивно. Второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля. "Переговоры между США и Ираном в минувшие выходные не принесли ничего существенного, но с учетом того, что очередной раунд запланирован на субботу, рынки будут внимательно следить за более четкими сигналами", - сказал агентству аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).

https://1prime.ru/20250415/mea-856692822.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены на нефтепродукты, мэа, опек, иран, сша