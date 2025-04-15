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Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА
Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА - 15.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА
Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. | 15.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов. По состоянию на 14.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 64,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,31 доллара. Ранее во вторник МЭА опубликовало ежемесячный доклад. В документе агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки. Днем ранее при этом свой доклад опубликовала ОПЕК. Как следует из документа, организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки. Рынки также ожидают новостей о переговорах представителей Ирана и США. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры прошли позитивно и конструктивно. Второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля. "Переговоры между США и Ираном в минувшие выходные не принесли ничего существенного, но с учетом того, что очередной раунд запланирован на субботу, рынки будут внимательно следить за более четкими сигналами", - сказал агентству аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).
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нефть, цены на нефтепродукты, мэа, опек, иран, сша
Экономика, Нефть, цены на нефтепродукты, МЭА, ОПЕК, ИРАН, США
Цены на нефть снижаются во вторник после публикации доклада МЭА
Мировые цены на нефть падают во вторник днем после публикации доклада МЭА
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются после публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), следует из данных торгов.
По состоянию на 14.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,32%, до 64,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 61,31 доллара.
Ранее во вторник МЭА опубликовало ежемесячный доклад. В документе агентство понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 26 тысяч баррелей в сутки.
Днем ранее при этом свой доклад опубликовала ОПЕК. Как следует из документа, организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 150 тысяч баррелей в сутки.
Рынки также ожидают новостей о переговорах представителей Ирана и США. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры прошли позитивно и конструктивно. Второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля.
"Переговоры между США и Ираном в минувшие выходные не принесли ничего существенного, но с учетом того, что очередной раунд запланирован на субботу, рынки будут внимательно следить за более четкими сигналами", - сказал агентству аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).
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